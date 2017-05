The Big Moon / Love in the 4th Dimension

Despuntando desde hace un par de temporadas, finalmente The Big Moon han conseguido editar su álbum de debut. A tenor del sexismo que constantemente denuncian muchas mujeres músicos, no ha debido ser fácil lograrlo para un grupo de cuatro chicas cuya apuesta primordial son las canciones, sin ajustarse a los estereotipos de moda en el pop ni emplear su estética como reclamo. Pero su hazaña, que inevitablemente nos remite al fenómeno Hinds, solo puede ser señal de que el rock y la frescura no pierden vigencia si están hechos con talento e inteligencia.

Como ya se desprendía de sus primeros singles, este cuarteto londinense factura un rock que busca el gancho melódico y emplea buenas dosis de energía efervescente y contagiosa en ello. No son pocas las comparaciones que están acaparando con la facción femenina del brit-pop, con bandas como Elastica o Sleeper, y también con The Breeders. Y, ciertamente, ya se palpaba ese espíritu en temas previos como ‘Cupid’ o ‘Silent Movie Susie’, y aquí vuelve a emerger en temas tan contundentes, adictivos y brillantes como el single ‘Sucker’, ‘Pull The Other One’ o ‘Bonfire’. Sin embargo, la banda de Juliette Jackson (voz, guitarra y compositora principal), Soph Nathann (guitarra), Celia Archer (bajo) y Fern Ford (batería) no tiene un único perfil y, en ocasiones, no solo su sonido sino también su forma de componer tiene unos ascendentes más clásicos, situándose al lado de bandas atemporales como los primeros Hefner o The Wave Pictures (quizá la culpa de esta similitud la tenga el singular timbre vocal de Julie, cuya vibración recuerda en ocasiones a la de David Tattersall).

En esa faceta más heterogénea (y por tanto menos encasillable) podemos agrupar canciones que, en todo caso, siguen siendo rotundas (como la enorme ‘Formidable’, ‘Happy New Year’), emotivas (‘Zeds’, ‘The End’) o sugerentes (‘The Road’, con su enorme e inesperado arreglo de órgano), que muestran una cualidades compositivas e instrumentales mucho más profundas y maduras de lo que pudiera parecer en un primer “vistazo”. Una madurez que también trasluce en unas letras que, aunque no evitan temas recurrentes como el amor y la amistad, lo hacen con una perspectiva peculiar y grandes dosis de sentido del humor (en ‘Cupid’, por ejemplo, Julie se mete en la mente del típico casanova de tres al cuarto, que bebe zumo de piña porque ha oído que su semen sabrá dulce, “atravesando un Rubicón tropical”).

‘Love In the 4th Dimension’ es un gran disco de debut, en el que se consiente que en algunas fases (especialmente su recta final, más taciturna) carezca de mayor pegada. Porque resulta un verdadero placer comprobar que el buen rock aún puede interesar a las nuevas generaciones, tanto desde la parte creativa como desde el público, en su vertiente más genuina. ‘Love In The 4th Dimension’ es, además de un buen disco de rock, un rayo de esperanza en un universo pop que tiende a lo heterogéneo.

The Big Moon actúan este viernes 19 en Tomavistas.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Sucker’, ‘Formidable’, ‘Bonfire’, ‘Cupid’, ‘Zeds’

Te gustará si te gusta: Elastica, Courtney Barnett, The Wave Pictures, Hefner

Escúchalo: Spotify