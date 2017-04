The Big Moon, medido equilibrio de frescura y clasicismo rock

Pronto hará un año que The Big Moon actuaban en tierras murcianas dentro de la programación del SOS 4.8, ahora sustituido por el WAM Estrella de Levante. Ya entonces este cuarteto de chicas proveniente de Londres venían de telonear a insignes como The Maccabees o The Vaccines, y daban muestras para interesarse por ellas en forma de canciones como ‘Cupid’, ‘Nothing Without You’ o ‘Silent Movie Susie’, en la estela de artistas que han reactivado patrones clásicos del rock como The Wave Pictures (es curioso cómo la forma de entonar de Juliette Jackson recuerda tanto a la de Dave Tattersall) o Courtney Barnett.

Por entonces también fichaban con el sello Fiction que este mismo viernes, 7 de abril, publica su álbum de debut. Un ‘Love in the 4th Dimension’ que recupera algunas de sus canciones más populares en este tiempo y presenta otras nuevas e igualmente certeras, como ‘Sucker’ o ‘Formidable’, en las que combinan desparpajo y frescura con cierta templanza impropia de su juventud. No en vano la también interesante cantautora Marika Hackman ha contado con ellas como banda de apoyo para grabar su segundo álbum, ‘I’m Not Your Man’, a punto de ver también la luz.

The Big Moon tienen en su enérgico directo una de sus grandes bazas y los asistentes al próximo festival Tomavistas 2017 podrán dar fe de ellos. The Big Moon actúan el 19 de mayo junto a artistas como Goldfrapp, Hercules & Love Affair, Lori Meyers, León Benavente, Los Punsetes o C. Tangana, entre otros muchos.