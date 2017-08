Jessie Ware escoge Mallorca para su vídeo de “medianoche”

Jessie Ware ha presentado esta semana una excelente canción nueva llamada ‘Midnight’ que de hecho encabezaba el pasado viernes nuestra playlist de novedades semanales “Ready for the Weekend” que se renueva mañana, como cada viernes. La autora de ‘Tough Love’ presenta hoy el videoclip correspondiente de la canción, que ha rodado en Mallorca.

El comunicado que acompaña el lanzamiento del vídeo indica una escueta declaración de Jessie Ware, a la que vemos paseando por la isla, desembocando en la playa como una turista más: “lo grabamos a la 1 de la madrugada y hasta que el sol salió. El vídeo fue muy divertido de hacer”. Sin duda, el director Tom Beard buscaba dar vueltas al significado de la canción, que propone quedar con alguien a quien echas de menos “a medianoche”… pero aquí vemos a Jessie sola como la una.

El disco nuevo de Jessie Ware no tiene fecha de edición, aunque sí sabemos que contará con la colaboración de gente como Ed Sheeran o Cashmere Cat. De momento ‘Midnight’, pese a su calidad, no tiene grandes opciones de colarse en las listas británicas de mañana, pues aunque aparece en el puesto 54 de las midweeks de este lunes, las midweeks de este lunes no incluían datos de Spotify, ahora mismo la plataforma decisiva en esta tabla.