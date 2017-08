Calvin Harris vuelve a ser el DJ que más gana al año

Calvin Harris vuelve a encabezar la lista de Forbes que revela qué DJ’s han ganado más en el último año. La lista de Forbes tradicionalmente va de junio a junio y esta publicación estima que Harris ha ganado casi 50 millones de dólares entre estos meses de 2016 y 2017. Aparte de seguir pinchando por todo el mundo, el DJ triunfaba en ese intervalo de tiempo -más o menos- con ‘This Is What You Came For’ junto a Rihanna. Calvin Harris ya fue número 1 en la tabla de dj’s con más ingresos en 2016, en aquella ocasión con incluso más dinero, 63 millones de dólares.

El top 10 se completa con Tiesto, que también fue número 2 el año pasado, The Chainsmokers, Skrillex (el año pasado era número 7 y ahora sube al 4), Steve Aoki (se mantiene en el 5 respecto al año pasado), Diplo (se mantiene en el puesto 6), David Guetta (baja desde el puesto 3 al 7), Marshmello, Martin Garrix y Zedd, que el año pasado era número 4 pero en esta ocasión baja.

Calvin Harris ha renovado su sonido este año con un disco mucho más funk y tranquilo, mucho menos EDM, llamado ‘Funk Wav Bounces Vol 1‘, del cual se ha convertido en un éxito ‘Feels’ junto a Pharrell y Katy Perry, ya número 3 en las islas británicas y top 21 en Estados Unidos.

Os dejamos con el top 10 dj’s de 2016/2017:

1. Calvin Harris ($48,500,000)

2. Tiesto ($39,000,000)

3. The Chainsmokers ($38,000,000)

4. Skrillex ($30,000,000)

5. Steve Aoki ($29,500,000)

6. Diplo ($28,500,000)

7. David Guetta ($25,000,000)

8. Marshmello ($21,000,000)

9. Martin Garrix ($19,500,000)

10. Zedd ($19,000,000)