¿Maniobró Lady Gaga para que ‘Judas’ no pareciera un plagio de Jennifer Lopez?

Los fans de Jennifer Lopez y Lady Gaga están en pleno pie de guerra unos contra otros a causa de una noticia del medio británico Daily Mail. Este diario publicaba hace unas horas una noticia sobre unos documentos supuestamente filtrados del juicio que desde hace unos años mantiene Lady Gaga con la compositora Rebecca Francescatti. Esta la acusó de copiar en ‘Judas’, single extraído de ‘Born This Way’, su canción ‘Juda’, que un tiempo antes habría enviado a los productores de Gaga. El juicio se celebró tiempo atrás con una sentencia que daba la razón a Germanotta, una sentencia que Francescatti apeló y que fue resuelta entre las partes posteriormente (imaginamos que a cambio de una buena suma de dinero). Caso cerrado… o no.

Francescatti apeló aquella sentencia aportando nuevas pruebas. Entre otras, unos documentos –obtenidos ahora por Daily Mail– con unos mensajes entre RedOne y Lady Gaga que pretendían probar que no era la primera vez que la autora de ‘Joanne’ manipula créditos y grabaciones en su provecho… o algo parecido. Según esos mensajes, el crédito de Lady Gaga en la composición de ‘Invading My Mind’, una canción que RedOne produjo para Jennifer Lopez en aquellos días, no sería real sino una manipulación.

En ellos, fechados poco antes de la salida de ‘Judas’ en 2011, Gaga advierte a RedOne de las similitudes entre esa canción e ‘Invading My Mind’, tema producido por este y que sería incluido en el disco de JLo ‘Love?’, publicado tiempo después. “Tenemos que actualizar el ritmo de ‘Judas’… suena muchísimo a ‘Invading’ de JLo… RedOne!!! Tenemos un gran problema”, dice uno de esos mensajes. Más tarde se da cuenta de que la canción se filtra en la web de Perez Hilton. “¡La gente dirá que robé a JLo! Me encanta ‘Judas’, pero no puedo aparecer como una copiona de JLo!!!!”, dijo supuestamente Gaga a RedOne.

Más tarde otros mensajes señalan que a Gaga se le ocurre la solución perfecta: ser acreditada en ‘Invading My Mind’ para no poder ser acusada de plagio, a lo que RedOne habría aceptado encantado –más abajo puedes escuchar y comparar ambas–. Todo esto, de ser cierto, no demostraría que ‘Judas’ es un plagio de ‘Juda’, pero sí serviría a Francescatti para desacreditar la credibilidad de Lady Gaga. Francescatti, tras el juicio, aseguró que en el proceso había sido sometida a un enorme acoso tanto por el entorno de Gaga como el de sus fans. ¿Será esta su pequeña venganza?

Lady Gaga y Jennifer Lopez aparentan mantener una buena relación, en todo caso. La primera está ya inmersa en su ‘Joanne Tour’ –que recala dos días de septiembre en Barcelona–, y la segunda está ultimando su nuevo disco, cuyo más reciente single ‘Ni tú ni yo‘ está obteniendo cierto éxito comercial.