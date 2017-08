Aciertos, fallos y ausencias en el setlist del ‘Joanne Tour’ de Lady Gaga

Lady Gaga ha terminado hace unas horas el primer concierto oficial de la gira de ‘Joanne’, celebrado en Canadá. Nuestra redacción cubrirá el show a su paso por Barcelona el próximo mes de septiembre (aún quedan entradas para el concierto del día 21), y entonces será el momento de analizar, tras asistir en vivo, cómo funciona el concierto a nivel técnico, ritmo, desarrollo, etcétera.

Hasta entonces, no obstante, los más ansiosos ya se entretienen comentando los aciertos y desaciertos del setlist que se acaba de revelar junto a los primeros vídeos subidos a las redes sociales. Ni que decir tiene que esta pequeña aproximación a la gira contiene una tonelada de SPOILERS.

Pese a que Lady Gaga tiene sus más y sus menos con el mundo del pop, y durante la promoción de ‘Joanne’ insistía en su influencia rockera, su show sigue apostando por la estructura clásica del macroevento pop, esto es, varias secciones ultra ensayadas divididas por interludios que facilitan los cambios de vestuario y escenográficos. Las protagonistas parecen unas plataformas que bajan del techo ofreciendo sets inesperados. En uno de los números, Lady Gaga es asesinada. Sucede, por supuesto, durante ‘Paparazzi’.

En cuanto a las canciones elegidas, aparecen, continuando con la línea abierta en la exitosa Super Bowl, todos los “greatest hits” de la artista. Hay quien echa de menos ‘Judas’, ‘Yoü and I’ o ‘Marry the Night’, pero no puede decirse que fueran sus mayores éxitos. Más polémica es la ausencia de la sobresaliente ‘Do What You Want’, una de sus producciones más sofisticadas, aunque puede deberse al nuevo escándalo sexual en el que está envuelto de nuevo su co-intérprete R. Kelly y que ha podido tener que ver con la cancelación de algunas fechas de la propia gira de este. Por lo demás, es un acierto que no falte ninguno de los grandes-grandes éxitos de Gaga: ‘Just Dance’, ‘Poker Face’, ‘Paparazzi’, ‘Telephone’, ‘Alejandro’, ’The Edge of Glory’, ‘Born this Way’, ‘Applause’ o ‘Bad Romance’, que ya no cierra, aparecen en diferentes momentos del setlist.

En cuanto a “fan favourites”, es notable la ausencia de la divertidísima ‘Venus’, una de las composiciones más descacharrantes oídas en el último lustro en el mundo del pop; lo de ‘Scheiße’ puede tener su gracia, pero menos lo de ’Bloody Mary’. Sobre todo porque ‘ARTPOP’ queda infrarrepresentado: ni ‘G.U.Y.’, ni ‘Gypsy’ ni mucho menos ‘Dope’ suenan, lo que sumado a la mencionada ausencia de ’Do What You Want’ deja la representación de este disco reducida a ‘Applause’. ¿De verdad era ‘ARTPOP’ cuatro veces peor que ‘Born this Way’?

Aunque sin duda las decisiones más polémicas corresponden a su última etapa. Pese a que solo 3 canciones de ‘Joanne’ sobreviven entre las 10 más escuchadas de la artista en Spotify, hasta 9 (de un total de 11) del disco aparecen en su repertorio. Es normal si recordamos que esto es el “Joanne Tour”, aunque es muy extraño que haya quedado fuera del set justo el mejor “no single”, ‘Hey Girl’ (¿quizá por ser un dúo con Florence and the Machine? ¿no se podía resolver de ninguna forma?). Por el contrario, sí suenan canciones tan huecas como ‘A-YO’, aquel ‘Dancin’ In Circles’ que, sonando a cara B de Gwen Stefani, destrozaba el concepto folkie del álbum hacia su mitad, o ese ‘John Wayne’ que ni el mejor vídeo de Lady Gaga en años lograba convertir en un top 100.

Por suerte, sí suena y de manera decente (no en plan balada), el sencillo ‘Perfect Illusion’, una de las canciones más importantes de la carrera de Lady Gaga, a la postre una muy buena canción paradójicamente divertida y 100% loca a la altura de sus extravagantes looks, como ‘Judas’ o ‘Aura’ no terminaban de estarlo. Y no es ninguna obviedad que la toque: en Coachella no lo hizo. El show además termina con el single que logró elevar las ventas del álbum muy holgadamente por encima del millón de copias: una ‘Million Reasons’ que suena como bis tras el cierre -cuestionado ya por muchos de nuestros foreros– con el medio tiempo de ‘The Cure’, que quizá quedaría mejor hacia la mitad del set.