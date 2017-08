Una Lady Gaga irritada explica por qué no se parece a Madonna

Lady Gaga edita nuevo disco mañana, ‘Joanne’, que se ha filtrado antes de tiempo y del que se desprenden el single ‘Perfect Illusion’ y los sencillos promocionales ‘Million Reasons’ y ‘A-Yo’. Gaga ha acudido hoy al programa de radio de Zane Lowe en Beats1 para hablar sobre el álbum, su proceso de composición, sus colaboradores y las motivaciones que lo han inspirado, entre ellas, su deseo de hacer un álbum que retratara la situación del mundo actual, concretamente la crisis racista que vive actualmente Estados Unidos, que ha inspirado una de las canciones del álbum, ‘Angel Down’ (dedicada al joven Trayvon Martin). La cantante asegura que nunca se le habría pasado por la cabeza hacer un disco “sobre menear el culo en la discoteca” en ‘Joanne’ porque lo hubiera encontrado superficial e irrelevante.

Durante la entrevista, Gaga habla también de su padre, a quien adora (dice que uno de sus mayores deseos en la vida es enorgullecerle), pero al que acusa de haberla sobreprotegido de pequeña y adolescente, motivo por el que la cantante asegura haber sido siempre una chica rebelde e independiente. “Mi padre no quería perderme”, indica. “Por eso yo me preguntaba, ¿por qué me tengo que quedar encerrada en casa? ¿Qué hago? Y empecé a tocar el piano y toqué hasta que me sangraron los dedos y me convertí en quien soy”.

Esta historia sirve al locutor para establecer una comparación, no sabemos si demasiado acertada, desde luego tendenciosa en busca del titular fácil, con “otra estrella del pop que ha tenido una vida muy similar”, Madonna. A esto Gaga, posiblemente consciente de la manipulación de Lowe, responde con cierta irritación. “Madonna y yo somos muy diferentes”, empieza. “Para nada haría esa comparación. No quiero faltarle el respeto, es una señora estupenda, ha tenido una enorme carrera y es la mayor estrella del pop de todos los tiempos, pero yo toco un montón de instrumentos, escribo toda mi propia música, paso horas y horas en el estudio al día, soy productora y compositora. Lo que yo hago es distinto”.

Gaga continúa su comparación con Madonna señalando que ella no ensaya un concierto una y otra vez como la autora de ‘Rebel Heart‘ (conocida por su perfeccionismo) y que en su trabajo hay espacio para la espontaneidad. “Yo me permito fracasar, me permito romperme, no temo mis defectos”, indica. “No quiero que esto suene como que la estoy desmereciendo, pero no quiero que se me compare con nadie más, yo soy yo, esta es mi historia”, apostilla. “Todos expresamos cosas distintas pero mi rebeldía con mi padre ha terminado, este disco va sobre mí aceptando quien soy”. Con la de veces que se ha comparado a Madonna y Gaga, muchas de ellas sin merecerlo, ¿alguien puede culpar a Gaga de estar un poco harta del tema?

Puedes escuchar estas declaraciones a partir del minuto 31.00.