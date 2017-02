Heavy Metal Lover: por qué tiene sentido que Lady Gaga actúe con Metallica en los Grammy

Poco después de ofrecer un espectáculo histórico en el intermedio de la Super Bowl, en la que fue posiblemente la actuación de su vida, Lady Gaga anunciaba las fechas de su nueva gira mundial, que en Europa arranca en nuestro país. Presenta su último disco, ‘Joanne’, del que se desprenden singles como ‘Perfect Illusion’ o ‘Million Reasons’.

Hoy conocemos que Gaga tampoco se perderá la ceremonia de los Grammy de este domingo, pues la autora de ‘A-yo’ acaba de ser confirmada en la gala para actuar y no sola, como en los trece minutos que ofreció, con dos ovarios, en la Super Bowl, sino con nada menos que Metallica. Tanto Gaga como Metallica editaron sendos discos en 2016, una el 21 de octubre y los otros el 18 de noviembre, sin embargo, ninguno de ellos entraba por fecha en la preselección oficial, que abarca lanzamientos editados entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.

Aunque Gaga se encuentra ahora en su etapa “country” y parece que hubiera tenido más sentido que apareciera actuando junto a Sturgill Simpson que con Metallica en los Grammy, no hay que olvidar que Gaga se ha mostrado siempre abiertamente seguidora del metal ya desde antes de que publicara una canción titulada ‘Heavy Metal Lover’ en su disco de 2011, ‘Born this Way’, que a su vez presentaba influencias de Meatloaf y los primeros Bon Jovi, además de guitarras muy AOR, y cuya portada era abiertamente un homenaje a la cultura motera y a las portadas de discos de heavy metal de los 80 (¡esa fuente!).

En 2010, un año antes de la salida de ‘Born this Way’, Lady Gaga tuiteó su experiencia en un bar de Chicago llamado Kuma’s Corner que sirve platos con nombres de grupos de heavy metal. Ella se pidió la hamburguesa Judas Priest y “una cerveza barata” y aprovechó en su tuit para citar ‘Denim and Leather’ de la banda británica Saxon, precisamente una de las grandes influencias de Metallica. Tampoco hay que olvidar que Gaga invitó a Marilyn Manson en la remezcla de ‘LoveGame’ en 2009 cuando a quien parecía imitar era a David Bowie y a Grace Jones. Un par de años después, la siniestra estética de ‘Born this Way’ parecía inspirada en Manson.

El grupo metal del que Gaga más ha hablado, si embargo, no es Metallica sino Iron Maiden, al que atribuye haberle “cambiado la vida”. En 2011, en el apogeo de su carrera, Gaga recordaba en Rolling Stone haber acudido a un concierto de Iron Maiden en pista, donde los fans de Iron Maiden la acogieron con los brazos abiertos, y de ver entonces el “paradigma de mi futuro y la relación que quiero tener con mis fans”. “Estos tíos nunca tuvieron un hit y llenan estadios por todo el mundo, y sus fans respiran y viven por Iron Maiden y ese es mi sueño”. En 2015, Gaga aseguró que la gente “no entiende la importancia del metal” y alabó la “poderosa poesía” de este género y su poder para unir a sus fans en comunidad.

Por si no quedaba del todo claro que Gaga es una “metalhead”, el single que presentaba su disco country de country tenía bien poco. Las guitarras de ‘Perfect Illusion’ eran totalmente rockeras, muy Iron Maiden, de hecho. Recordamos, más pertinentemente, eso sí, ‘Heavy Metal Lover’, que tampoco era metalera, pero que sí contenía referencias a la cultura metal en frases como “tienes que ganarte el cuero en esta parte de la ciudad”, llamaba a “levantar el infierno en las calles” con “vino barato y perfume” y abogaba por adorar a “san Jameson”.