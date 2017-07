R. Kelly niega las acusaciones de que mantiene a seis chicas sometidas en un culto sexual

R. Kelly no ha hecho lo que nadie esperaba que hiciera, que era confirmar las acusaciones, vertidas en la tarde de ayer por Buzzfeed, de que mantiene a seis chicas sometidas a un “culto sexual” entre sus casas de Chicago y Atlanta, donde estas chicas estarían prácticamente secuestradas y esclavizadas por el autor de ‘I Believe I Can Fly’. Según el reportaje de Buzzfeed, R. Kelly manipula mentalmente a estas chicas, de entre 17 y 21 años, para que hagan lo que él quiere, como dejarse grabar mientras practican sexo con el cantante. Además, las chicas estarían incomunicadas de sus familias a orden de R. Kelly, sin embargo las investigaciones policiales realizadas en sus dos propiedades han concluido que no existe razón para incriminarle, pues las chicas que viven con él son mayores de edad.

A través de una representante, el cantante ha desmentido esta información, escribiendo que “el señor Robert Kelly está tan alarmado como perturbado por las recientes revelaciones que se atribuyen a su persona”. Continúa: “el señor Kelly niega categóricamente tales acusaciones y trabajará con esmero para perseguir a sus acusadores y limpiar su nombre”.

En las últimas horas, una de las chicas que comparte piso con R. Kelly, una joven llamada Jocelyn, ha negado asimismo las acusaciones lanzadas contra el cantante en un vídeo publicado por TMZ. En él, la joven defiende que “está bien” y que nadie le ha “lavado el cerebro”. “Esto se ha ido de las manos, así que quiero que todo el mundo sepa, mis padres y todo el mundo, que estoy perfectamente bien, que soy feliz donde estoy ahora mismo y que todo va bien”.