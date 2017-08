Miley Cyrus recuerda a Hannah Montana y a su madrina Dolly Parton en la portada infantil de su nuevo single

Miley Cyrus publica nuevo disco, ‘Younger Now’, el 29 de septiembre y no hace falta que nos jure que representará su “retorno a las raíces” tras la etapa sexual de ‘Bangerz’ y la psicodélica de ‘Dead Petz’. El disco se presenta con dos singles medio folki como ‘Malibu’ e ‘Inspired’ y Cyrus no ha dejado de presentarse en teles y revistas para promocionarlos vestida con trajes de “cowgirl”.

Ahora Cyrus ha anunciado nuevo single, ‘Younger Now’, el que titula su disco y que podrá escucharse este viernes 18 de agosto. Del mismo la cantante ha revelado su portada, que se compone de una imagen de ella de niña decorada con un marco infantil. La imagen de Cyrus recuerda inmediatamente a su etapa en ‘Hannah Montana’ y por supuesto a la portada del octavo álbum de su madrina Dolly Parton, ‘Coat of Many Colors’, donde la cantante también salía de niña, aunque representada a través de una ilustración.

La intérprete de ‘We Can’t Stop’ ha compartido la imagen con un texto en el que se disculpa por no haber podido asistir a los Teen Choice Awards y en el que escribe que espera su nuevo single guste a sus fans. “Espero siempre hacer sonreír y brillar a la gente a través de mi trabajo”, ha dicho. “Espero hacer música el resto de mi vida y me siento agradecida cada día con todos aquellos que me escuchan. Envío amor y paz al mundo porque eso es lo que más necesita ahora mismo”.