Nouvelle Vague presentarán sus improbables versiones en el ciclo MadTown Days de Madrid

El ciclo de conciertos MadTown Days, que celebra este año su cuarta edición, y anunciaba sus primeros nombres hace unos días, suma una nueva confirmación a su agenda, y una tan atractiva como la del colectivo francés Nouvelle Vague, que actuará el próximo 6 de noviembre en la sala BUT. Las entradas se pondrán próximamente a la venta.

Nouvelle Vague es popular por sus versiones en clave jazz y bossa nova de clásicos post-punk y new wave de los 70 y 80. Especialmente conocido es su debut de 2004, que vendió alrededor de 200.000 copias en todo el mundo. El grupo liderado por Marc Collin y Olivier Libaux presentará su nuevo disco, ‘I Could Be Happy’, publicado el año pasado y en el que reinterpreta conocidos clásicos de The Ramones o The Cure pero también otras joyas más o menos improbables de Cocteau Twins, Brian Eno o Altered Images, la versión de los cuales titula el disco.

El resto de confirmaciones de MadTown Days son las de Bomba Estéreo el 30 de agosto en La Riviera; Smile el 6 de octubre en Copérnico, Lucía Scansetti + Tom Forbes el 20 en Café Berlín, Delaporte el 21 en Icon Stage, Ukulele Clan Band + Bluestain el 28 en Siroco y Lichis el 4 de noviembre en Joy Eslava.