El líder de B-52’s y su sello, en problemas legales a causa de su grupo paralelo

The B-52’s no publican disco desde 2008, cuando editaron ‘Funplex’, aunque sí han sacado algún disco en directo y sobre todo se han hartado a tocar en directo. Por separado, sus integrantes sí han hecho cosas, por ejemplo Kate Pierson, que editó un disco sola en 2015, ‘Guitars and Microphones’. También Fred Schneider ha estado ocupado con su banda paralela, The Superions, con el que publicaba un álbum, ‘The Vertical Mind’, el pasado mes de junio.

Esta banda es hoy noticia por otros motivos: Schneider ha demandado a su sello Fanatic Records por la desastrosa promoción que realizó de su disco navideño de 2010, ‘Destination… Christmas’. Schneider asegura que el grupo acordó ocuparse de los gastos de grabación del disco, pero que el sello debía costear los gastos de distribución y promocionarlo, pero que ni lo promocionó en condiciones ni llegó a entregar en tiendas todas las copias físicas del disco que se habían producido. Además, según Schneider el sello acordó pasar informes bianuales de las ventas del disco al grupo y pagar “royalties” y que no ha hecho ninguna de las dos cosas.

En declaraciones a TMZ, Fanatic Records lamentan estar metidos en un embrollo legal con uno de sus favoritos, pero que tienen ganas de solucionar este asunto y defender su honor ante las “acusaciones completamente falsas” de Schneider.