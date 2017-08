Rose McGowan se deja retratar en plan documental “arty” para el nuevo vídeo de Luna

Luna, el querido grupo de Dean Wareham de Galaxie 500, que se separó en 2004 tras una nutrida carrera de buenos discos en los noventa, vuelve en 2017 con gira y un par de lanzamientos, el EP ‘A Place of Greater Safety’ y ‘A Sentimental Education’, un álbum de versiones de Velvet Underground, David Bowie, Fleetwood Mac, Bob Dylan o The Cure. Ambos se publican el 22 de septiembre.

El grupo ha estrenado hoy un videoclip para promocionar uno de estos discos, el de versiones, que corresponde a su versión de ‘Fire in Cairo’ de The Cure. Y no es un videoclip cualquiera. En él, Luna y el director Keven McAlester han retratado a la actriz Rose McGowan en varias localizaciones y situaciones, por ejemplo en una fiesta o en un concierto del propio grupo, y en blanco y negro, haciendo parecer el vídeo un documental “arty” de los años setenta.

McGowan tiene su historial de colaboraciones en videoclips. Ha salido en vídeos de Charli XCX y Devendra Banhart y el que estrenó en 2015 para su single ‘RM486’ dejó básicamente en bragas a Björk y Lady Gaga en cuanto a excentricidad. McGowan de hecho prepara disco, que ha adelantado en Facebook, y que parece será sobre todo electrónico.