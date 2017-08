‘Walk on Water’ de Thirty Seconds to Mars es una “llamada a la acción” y a luchar por el cambio

Thirty Seconds to Mars, el grupo de rock del actor Jared Leto, es trending topic tras el estreno de su nuevo single, ‘Walk on Water’, que adelanta su próximo disco, aún sin título pero que vendrá acompañado de una gira y también de una película. El grupo no publicaba disco desde 2013, cuando salió ‘Love Lust Faith + Dreams’.

En tiempos convulsos, ‘Walk on Water’ es la típica canción política de Thirty Seconds to Mars, que ya acostumbran a escribir temas del estilo -en 2009 publicaron un disco titulado ‘This is War’, el que contiene su éxito del mismo título-. ‘Walk on Water’ destaca por su espectacular sección góspel y contiene la grandilocuencia de esas canciones que aspiran a ser himnos. Así lo atestiguan frases como “ni siquiera ves por lo que estás luchando / ríos de sangre en una guerra sagrada” o sus menciones a no tener miedo. El lema es “los tiempos están cambiando”.

El grupo ha descrito que ‘Walk on Water’ es una canción “sobre libertad, sobre persistir, sobre el cambio y sobre luchar por lo que crees. Es una llamada a la acción pero también está lleno del optimismo y la esperanza que son una parte tan integral del sueño americano”. El tema se presenta con un videoclip compuesto de 10.000 imágenes grabadas en Estados Unidos durante el 4 de julio.