Beck da su cara más ELO en ‘Dear Life’, nuevo adelanto de ‘Colors’

Tal y como confirmó semanas atrás y tras un año de espera, ‘Colors’, nuevo disco de Beck, verá la luz en octubre. Desde hoy conocemos, además, su día exacto de lanzamiento –el día 13–, su tracklist y su portada que, sí, es colorida, pero no tanto como podría sugerir su título. Todos estos detalles se acompañan además de una de las canciones que estarán incluidas en él.

Se trata de ‘Dear Life’, un tema de sonido muy próximo a los últimos Beatles o incluso a la edad dorada de la Electric Light Orchestra que se presenta con un lyric video. Es una canción muy pop, pero menos explosiva y bailable de lo que sugerían ‘Wow’, el primer adelanto revelado hace poco menos de un año, y ‘Up All Night’, tema prestado a un videojuego que también tiene cabida aquí. También tiene hueco en estas canciones ‘Dreams’, aquella canción que mostró en 2015, aunque en una mezcla nueva.

En esa entrevista citada al principio, Beck explicó que la mayor parte del disco la ha hecho mano a mano con el productor estrella Greg Kurstin, que le ha ayudado a dar coherencia a su sonido. “Supongo que el disco podría haber salido hace un año o dos, pero son canciones complejas, que intentan hacer dos o tres cosas al unísono. (…) Asentar todo junto para que no sonara como un monumental desastre requirió bastante esfuerzo”, dijo.

Tracklist de ‘Colors’:

01 Colors

02 Seventh Heaven

03 I’m So Free

04 Dear Life

05 No Distraction

06 Dreams (Color Mix)

07 Wow

08 Up All Night

09 Square One

10 Fix Me