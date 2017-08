Beck confirma que ‘Colors’, su nuevo disco, verá al fin la luz en octubre

Hace ya más de un año que nos frotábamos las manos esperando el que parecía ya inminente nuevo disco de Beck, tras el crepuscular –celebrado por crítica y público– ‘Morning Phase’. Además, tras esa etapa más folk e introspectiva, parecía que supondría su regreso al pop. Al menos eso deducíamos tras haber escuchado ‘Dreams’ (¡en 2015!) y ‘Wow’, que veía la luz la pasada primavera. En otoño presentaba ‘Up All Night’, canción prestada para la BSO del videojuego ‘Fifa17’, que seguía los mismos derroteros. El álbum se llegó a anunciar para el pasado octubre y, sin embargo, no se supo más, para desconcierto de todos. ¿Vería la luz ese disco alguna vez?

Por suerte, hace unas horas Beck ha hablado con Rolling Stone y, sí, ha confirmado que el disco es ya una realidad y, esta vez sí, es inminente. Se titula ‘Colors’, ha sido grabado mano a mano con el productor y músico Greg Kurstin (Adele, Sia, Foo Fighters) y verá la luz en octubre, aunque aún no ha precisado el día exacto ni ninguna otra información. Sí ha explicado las razones para este retraso de un año exacto: al parecer ‘Colors’ es una obra muy compleja en la que él y Kurstin han tenido que trabajar muy duro para darle coherencia. “Supongo que el disco podría haber salido hace un año o dos, pero son canciones complejas, que intentan hacer dos o tres cosas al unísono. No es retro y no es moderno. Asentar todo junto para que no sonara como un monumental desastre requirió bastante esfuerzo”.

En esta entrevista también habla sobre una de sus últimas apariciones públicas: aquel momento en los premios Grammy 2015 en que, recogiendo de manos de Prince el premio a Album del Año por ‘Morning Phase’, vivió una invasión del escenario y el micrófono por parte de Kanye West, que protestó porque creía que el premio debía ser para Beyoncé. “En la vida he vivido varios momentos alucinantes, pero ese está en lo más alto”.