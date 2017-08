Internet decreta que el combate entre McGregor y Mayweather lo ganó… Demi Lovato

Anoche se celebró en Las Vegas uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año (o eso dicen): el Combate del Siglo (¿esto no había sido ya hace un par de años?), una pelea de boxeo entre el campeón norteamericano de boxeo Floyd Mayweather Jr. y el campeón irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor. Sobre el ring la pelea, envuelta en un gran circo mediático y económico, cayó a favor de Mayweather por K.O. técnico, pero el otro gran juez de nuestros días, Internet, determinó que la vencedora de la noche fue, en realidad, la cantante Demi Lovato.

Lovato, que además es una gran aficionada al boxeo –deporte que además practica–, fue invitada a interpretar el himno nacional de Estados Unidos en el intermedio de la retransmisión televisiva, como ocurre en todos los grandes eventos deportivos de aquel país (un papel que en otras ocasiones hemos visto desempeñar a Bruce Springsteen, Beyoncé o Lady Gaga). Demi ofreció una versión algo extendida por los silencios que incluyó en ella, y mostró un gran chorro de voz que, eso sí, parecía algo descontrolada en algunos momentos.

Esto ha parecido dar igual a sus fans y a muchos usuarios de Twitter, que vieron en su aparición el gran momento de la noche y la llevaron a ser trending topic mundial. La verdad es que su entrada al ring “como si hubiera ganado ‘Los juegos del hambre’” o aquellos que denunciaron que había dos tíos peleándose en el concierto de Demi han sido muy grandes. Demi Lovato publica el día 29 de septiembre su nuevo álbum, ‘Tell Me You Love Me’, del que ya adelantó el primer single ‘Sorry Not Sorry’ semanas atrás. Días atrás, con el anuncio del disco, presentó el tema titular, en el que se muestra vulnerable y romántica.

el talento, el arte y la perfección real representado por demi lovato pic.twitter.com/2xrNVzyFZW — TellMeYouLoveMe (@Demzismine) August 27, 2017

why are people fighting at this demi lovato concert? where's the police? pic.twitter.com/JSrPeE7mau — Drew (@foolsIikeyou) August 27, 2017

Sorry y'all but Demi Lovato is the real winner tonight pic.twitter.com/vAWfy0jriI — Drea (@Flawless_Demi_) August 27, 2017