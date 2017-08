Demi Lovato, más vulnerable y romántica que fiestera en ‘Tell Me You Love Me’

El 29 de septiembre, el mismo día que se publica el disco de su (no se sabe si ya tan) amiga y contemporánea Miley Cyrus, llega a las tiendas también ‘Tell Me You Love Me’, el nuevo álbum de Demi Lovato. Parece que primará la vulnerabilidad y el romanticismo en el nuevo álbum de la “confiada” Demetria Devonne “Demi” Lovato a pesar de que su primer single, ‘Sorry Not Sorry’, apuntaba a otra cosa, sobre todo a través de su videoclip lleno de sexo, alcohol y famosos.

Lovato ha estrenado además un nuevo adelanto del álbum, que no es otro que su tema titular, y por tanto puede entenderse que su canción principal o más importante, ‘Tell Me You Love Me’. La canción es una balada dramática con vientos metal, en el estilo de Leona Lewis o Kelly Clarkson, y su letra presenta a Lovato vulnerable ante un amor al que ha fallado, cantando “de nuevo nos peleamos por lo que he dicho / no soy buena en el amor / no puedo decir que sea inocente, pero sí que lo siento” y finalmente rogando “por favor, dime que me amas, necesito a alguien, en días como estos lo necesito”. El lema de la canción sella el estribillo: “no eres nadie hasta que no tienes a alguien”.

Se ha confirmado además que Lovato actuará en la gala de los MTV Video Music Awards, que se celebran este domingo 26 de agosto. Por contexto, nos la imaginamos presentando ‘Sorry Not Sorry’ acompañada de sus amigos Nick Jonas y Paris Hilton, pero lo más probable es que aproveche la circunstancia para hacer un popurrí junto a su recién estrenado sencillo.