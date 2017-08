Miley Cyrus ironiza sobre la edad en la pop-folk ‘Younger Now’

Ya es un hecho que la nueva etapa de Miley Cyrus es un vuelco a la imagen ofrecida con sus dos últimos discos. Parece querer reconciliarse con la niña que dejó de ser, quizá antes de tiempo, al convertirse en Hannah Montana –como muestra la portada del nuevo single que presenta hoy–. Musicalmente, ‘Younger Now’ también supone una mirada atrás, en este caso hacia el pop apto para todos los públicos, con tintes folk, de sus primeros discos.

Aunque es mucho más uptempo que ‘Malibu’, muestra una evidente sintonía con el sonido campestre y fresco del que ha sido primer single de esta era. No en vano, está escrita por Miley junto a Oren Yoel, un compositor con el que, ojo, ya trabajó profusamente en varios temas de ‘Miley Cyrus & Her Dead Petz’, aunque la producción es notablemente distinta en intenciones. Este single se presenta con un vídeo que ironiza con la edad, con niños vestidos como ancianos y ancianos vestidos como jóvenes rockeros, en actitud desafiante y bailando de maravilla. La propia Miley se adueña en él de la estética Elvis y honky tonk, tupé incluido.

Un tupé que también luce junto con aquella cazadora de cuero repujado que se usaba para anunciar este lanzamiento en la portada del álbum, que se publica el 29 de septiembre. Su intención retro se completa, de manera un tanto estridente, con colores y tipografías que remiten al arte discográfico de los últimos 60 y primeros 70. También ha revelado el tracklist del disco que muestra una colaboración con Dolly Parton llamada ‘Rainbowland’. Curiosamente, el reciente ‘Rainbow’ de Kesha también incluye un dueto con la gran dama del country comercial.

Tracklist:

01 “Younger Now”

02 “Malibu”

03 “Rainbowland” (Feat. Dolly Parton)

04 “Week Without You”

05 “Miss You So Much”

06 “I Would Die For You”

07 “Thinkin’”

08 “Bad Mood”

09 “Love Someone”

10 “She’s Not Him”

11 “Inspired”