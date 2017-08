Miley Cyrus anuncia fecha de ‘Younger Now’, su nuevo álbum

Según figura en su página web (aún no en redes sociales, pues apenas está amaneciendo en Estados Unidos), Miley Cyrus ha terminado de definir algunos de los detalles más importantes de su cuarto álbum de estudio. Se titula ‘Younger Now’ y se publicará el día 29 de septiembre. Esta información puede leerse escrita con cuerdas y tachuelas doradas en una imagen, posiblemente su portada, de una cazadora de piel.

En los últimos meses Miley había lanzado dos nuevos singles que certificaban su abandono del malotismo y la hipersexualización de la era ‘Bangerz’ y de la vuelta de tuerca alternativa, psicorockera y drug-friendly de Her Dead Petz. Primero mostró ‘Malibu’, una canción de base acústica y querencia bailable (aunque no explotaba del todo); y más tarde insistía con la aún más melancólica ‘Inspired’.

Aún no se ha anunciado su tracklist, pero según ha declarado a Billboard, este disco incluye una canción dedicada a Hillary Clinton y otra para las mujeres trabajadoras, aunque no pretende ser un disco político-social como ‘Witness’, por ejemplo. En sus propias palabras, “este disco es un reflejo del hecho de que sí, no me importa nada una mierda, pero ahora mismo no es un momento para no preocuparte por la gente. Le estoy dando un abrazo al mundo y diciendo “hey, mira. Todo está bien. Te quiero”. Y espero que él me correponda”.

Según supimos ayer, Miley presentará alguna de estas nuevas canciones en la próxima gala de los premios MTV.