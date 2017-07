Miley Cyrus dice que se sintió “sexualizada” en la era ‘Bangerz’: ¿tenía Sinéad O’Connor razón?

Miley Cyrus ha concedido una entrevista a Harper’s Baazar para promocionar su nuevo trabajo, o mejor dicho, su cambio de imagen, porque en la entrevista no se dedica una sola palabra a ‘Malibu’. En ella Cyrus recuerda la campaña de ‘Bangerz’, que inició la etapa más sexual de su carrera, y asegura que representó para ella su identidad en ese momento, pero que se alargó demasiado, hasta el punto que llegó a sentirse “sexualizada”. Sus palabras textuales han sido: “Todo eso se convirtió en algo que se esperaba de mí: ya no quería ir a las sesiones de fotos y ser la chica que saca la lengua todo el rato y se saca las tetas. Al principio era un poco como decir “que os jodan, las chicas deberían tener esta libertad, o lo que sea”, pero sí llegó un punto en el que me sentí sexualizada”.

¿Sexualizada por quién? ¿Por ejecutivos de la industria? ¿Por su público? ¿Sus fans? ¿Por Terry Richardson haciéndole fotos de lo más hardcore? Miley no lo aclara, pero sí asegura que para el público lo verdaderamente impactante de su carrera no tendrían que haber sido sus polémicas sino ‘Hannah Montana’. La cantante explica: “lo que le tendría que haber chocado a la gente es que trabajara con 11 o 12 años, que a esa edad me hicieran maquillaje completo y me pusieran una peluca y me dijeran lo que tenía que llevar, sobre todo hombres mayores. No quería convertirme en una persona anti-hombres porque amo a todos los humanos, soy una humanitaria; [pero] Beyoncé dijo “las chicas lideran el mundo” y creo que fue importante que se dijera eso, porque creo que subconscientemente a las mujeres se nos hace creer toda la vida que eso no es verdad. A nadie debería extrañarle que luego algunas personas pierdan el norte o pierdan su verdadera identidad porque siempre han tenido personas alrededor decidiéndoles quién ser”.

Estas palabras evocan ligeramente la carta que Sinéad O’Connor escribió a Miley Cyrus en 2013 en la que advertía a la intérprete de ‘Wrecking Ball’ que su imagen sexualizada podría no ser tan personal como parecía en ese momento. Decía: “me alegra ser algún tipo de modelo para ti y espero que por eso prestes atención a lo que te estoy diciendo: a la industria musical le importas una mierda tú o cualquiera de nosotros. Te prostituirán por todo lo que vales y muy astutamente te harán creer que eso es lo que TÚ querías. Y cuando termines en rehabilitación como resultado de haber sido prostituida, ellos estarán tomando el sol en sus yates, que compraron vendiendo tu cuerpo, y te sentirás muy sola”.

No, Cyrus no ha terminado en “rehab”, pero las palabras de O’Connor parecen premonitorias en cualquier caso, tras la “revelación” de Cyrus. Claro que ella quita hierro al asunto bromeando con que esta sexualización ya se ha hecho “mainstream”: “todo el mundo lo hace ya, incluso en la gala MET, todo el mundo va con sus tetas y sus culos al aire, ¿qué hay de punk en eso? Es más punk de hecho que yo no lo haga”.

