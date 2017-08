‘Look What You Made Me Do’ y ‘Toxic’ son la misma canción

A espera de que salgan, si es que existen, las remezclas oficiales de ‘Look What You Made Me Do’, el nuevo single de Taylor Swift, a un chico llamado Andy Wu se le ha ocurrido, como informa Rolling Stone, hacer un mash-up con ella y ‘Toxic’ de Britney Spears y ha quedado sorprendentemente bien. Es básicamente la base de ‘Toxic’ integrada en la canción de Taylor, pero además la persona también se ha currado un “video mash-up”.

Desde que se estrenara ‘Look What You Made Me Do’, la canción ha recibido varias comparaciones con el trabajo de Britney Spears, en primer lugar por su frase “another day, another drama”, igual a la que recita Britney en su éxito de 2007 ‘Piece of Me’, y también por su sonido ultra electro y estribillo hablado. Swift de hecho es fan de Britney (ha versionado ‘Lucky’) aunque no se sabe si el sentimiento es recíproco, puesto que Spears ni siquiera recuerda haberla conocido.

El vídeo de ‘Look What You Made Me Do’ se ha convertido recientemente en el más visto en sus primeras 24 horas de la historia de Youtube y su ascenso en visitas sigue siendo vertiginoso: el vídeo está a punto de caramelo de lograr las 100 millones de reproducciones y por tanto de ser “VEVO certified” cuando todavía no ha pasado una semana de su estreno el pasado domingo, en los MTV Video Music Awards.