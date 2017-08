Taylor Swift supera a Psy y consigue el videoclip más visto en las primeras 24 horas

Había ganas de Taylor Swift, pero además la cantante no ha decepcionado y su espectacular videoclip para ‘Look What You Made Me Do’ es ya el más visto en sus primeras 24 horas en Youtube. Con 38,9 millones de reproducciones en tan solo un día, Swift supera así al que hasta ahora era el rey de las visitas en la plataforma de vídeos, el coreano PSY, cuyo ‘Gentleman’ había conseguido 38,4 millones. Swift ya tenía un videoclip entre los más vistos las primeras 24 horas, ‘Bad Blood’ (20,1 millones), y además el “lyric video” de ‘Look What You Made Me Do’ también se había colado en la lista (19 millones), pero el éxito de su nuevo vídeo es tal que de hecho está a punto de alcanzar los 50 millones de visitas y no han pasado ni dos días enteros de su estreno.

Podría decirse que el vídeo de ‘Look What You Made Me Do’, dirigido por Joseph Khan y que cuenta con momentazos y auto-referencias magistrales, ha elevado la canción para muchas personas, pero el tema ya era un éxito antes de su vídeo, como indican sus cifras en Spotify, donde ha alcanzado 22 millones de reproducciones solo en cuatro días. Su debut en las listas de éxito será más que seguro brillante.

‘Reputation’, el nuevo disco de Taylor Swift’, se publica el 10 de noviembre. La cantante ha anunciado el lanzamiento de una revista complementaria al álbum con entrevistas, sesiones de fotos o letras, y además ha sacado a la venta una interesante línea de productos entre los que se incluye un anillo en forma de serpiente. Este aparece en el vídeo de ‘Look What You Made Me Do’.