Amber Coffman y Blanck Mass (Fuck Buttons) encabezan el regreso a Madrid de Primavera Club

Tras varios cambios de formato y localización, la rama otoñal de Primavera Sound, Primavera Club, se ha consolidado en pasadas ediciones regresando a Barcelona como sede única y confirmándose como un fantástico escaparate para “la cantera” que puede ascender al primer equipo que se expone a finales del mes de mayo en el Parc del Fòrum de la capital catalana. Ahora se anuncia la edición 2017 de este evento desarrollado en salas y clubs urbanos de formato medio y pequeño con una feliz novedad: como ocurrió en varias ediciones hasta el año 2012, Primavera Club volverá a duplicarse en la ciudad de Madrid.

Primavera Club 2017 se celebrará del 20 al 22 de octubre en formato dual con un total de 38 artistas y 60 actuaciones repartidas por diferentes salas de Barcelona y Madrid. En esta ciudad, las salas Joy Eslava, Teatro Barceló y El Cielo de Barceló acogerán el grueso de artistas de esta edición, que desembarca de nuevo en la capital tras cinco años de ausencia. Mientras que en Barcelona el centro neurálgico seguirá siendo la sala Apolo junto a la remodelada La [2] de Apolo, además del Centre Cultural Albareda, donde volverán a celebrarse los conciertos matinales del fin de semana. Además, ya se han puesto a la venta tanto los abonos –al atractivo precio de 25 euros– y entradas de día –15 euros–, a través de su web.

Hoy, con JENESAISPOP como medio colaborador de este festival, se anuncia también el grueso de bandas y artistas que actuarán en esta nueva edición. A la cabeza de todas ellas se sitúan Amber Coffman, que este año debutaba con el notable ‘City of No Reply’ tras su marcha de Dirty Projectors, y Blanck Mass, el proyecto en solitario de Benjamin John Power, mitad del dúo de noise electrónico Fuck Buttons.

Junto a ellos, destacan nombres como el de Gabriel Garzón-Montano –nuevo valor del R&B del que son fans Drake o Lenny Kravitz–, Ganges y St. Woods –a los que pudimos ver brillar recientemente en la reñida final del concurso BDcoder–, además de bandas de las que hemos hablado en los últimos tiempos –como Vulk, Aloha Bennets, FAVX– y otras de las que proyectamos hacerlo en breve –Starcrawler, Medalla, Cor Blanc, Baba Stiltz–. Este es el listado completo de artistas, a los que en los próximos días dedicaremos un especial:

Aloha Bennets (ES)

Amber Coffman (US)

Blanck Mass (UK)

Camila Fuchs (MX/DE)

Clap! Clap! Full Live Band (IT)

Cocaine Piss (BE)

Cor Blanc (ES)

DBFC (UK/FR)

Fantastic Man (AU)

FAVX (ES)

Flat Worms (US)

Gabriel Garzón-Montano (US)

Girl Ray (UK)

Gold Connections (US)

Happy Meals (UK)

Intana (ES)

Jakuzi (TU)

Jorra i Gomorra (ES)

Keems (ES)

LOR (UK)

Low Island (UK)

Marina Herlop (ES)

Medalla (ES)

Moor Mother (US)

Ozel AB (UK)

PAULi. (UK)

The Pilotwings (FR)

Poolshake (ES)

RAKTA (BR)

Sex Swing (UK)

Smerz (NO)

Starcrawler (US)

Superorganism (US/UK)

Tonstartssbandht (US)

Vulk (ES)

Yellow Days (UK)