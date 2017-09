Un *NSYNC es la “mayor estrella del mundo” en el nuevo disco de Foo Fighters

Foo Fighters habían dicho que una de las colaboraciones estrella de su nuevo disco, ‘Concrete and Gold’, que sale el 15 de septiembre, iba a sorprender a sus fans de verdad. El grupo apuntaba a la “mayor estrella del pop del mundo”, tras lo que muchos pensaron en Adele o Sia, puesto que el álbum lo ha producido Greg Kurstin, que ha colaborado extensamente con las dos. Pero no es ninguna de ellas.

La gran colaboración secreta de ‘Concrete and Gold’ es un *NSYNC, concretamente el único de sus integrantes que ha seguido en el candelero y sigue cosechando éxitos a día de hoy, que no es otro que Justin Timberlake. Según Grohl, el autor de ‘Cry Me a River’ canta unos “la la las” en una de las canciones “más duras” del álbum. La colaboración surgió en Los Ángeles, donde Foo Fighters y Timberlake trabajaban en sus respectivos discos en el mismo estudio, y sucedió cuando Timberlake le pidió al grupo cantar en su disco “para poder contárselo a mis amigos”.

No se ha revelado el título de la canción en la que ha colaborado Timberlake, pero puede confirmarse que no es ninguna de las publicadas hasta el momento, ‘Run’ y ‘The Sky is a Neighborhood’. Para esta última el grupo presentaba un buen videoclip lleno de efectos especiales. Del álbum de Timberlake poco se sabe que en él trabajan como siempre Timbaland y Pharrell Williams y que podría ser medio country.