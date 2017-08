Foo Fighters hacen volar a las hijas de Dave Grohl en el “mágico” vídeo de ‘The Sky is a Neighborhood’

Foo Fighters tienen nuevo single y vídeo y ninguno de ellos decepciona. ‘The Sky is a Neighborhood’ es una canción potente y agresiva que en su blues rock árido fusiona elementos melódicos del góspel y rock sinfónico, resultando en una de las canciones de Foo Fighters más accesibles a oídos pop.

‘The Sky is a Neighborhood’ es el segundo single de ‘Concrete and Gold’, el nuevo álbum de Foo Fighters, y como el vídeo para el anterior sencillo, ‘Run’, el correspondiente a este tema nuevo también vale la pena verlo. El mismo Dave Grohl lo ha dirigido. El vídeo presenta a las dos hijas de Grohl, Violet y Harper, en una casa de estilo victoriano intentando dormir, tarea que les es imposible debido a que su padre se encuentra con los Foo Fighters tocando en el tejado, bajo un cielo estrellado. La música termina haciendo magia.

‘The Sky is a Neighborhood’ es una de las canciones nuevas que Foo Fighters están presentando estos días en directo. No la tocaron, sin embargo, en su último concierto en Tokio, donde lo que sí hicieron fue sacar al escenario a un invitado de lujo como fue Rick Astley, que cantó su mítico ‘Never Gonna Give You Up’. ‘Concrete and Gold’ sale el 15 de septiembre.