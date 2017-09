Una superheroína rescata a su amado en el fiestero nuevo vídeo de Beck dirigido por CANADA

Beck publica su nuevo disco, ‘Colors’, el 13 de octubre, un trabajo esperado tras el Grammy a Disco del año que se agenció con el anterior. El artista ha avanzado este nuevo trabajo en los últimos meses con varios singles muy poperos, bailables y “coloridos”, confirmando que tras su Grammy ha buscado sumar adeptos y hacer un disco más comercial que atraiga a un público nuevo y más joven, probablemente a un tipo de público que no sabía quién era Beck hasta 2015.

Y a este público puede decirse que se dirige el trabajo de la productora catalana CANADA, asociada a la cultura “millennial” en tanto que ha dirigido videoclips para nuevos iconos de la música popular como C. Tangana (‘Mala mujer’), George Ezra ‘Dont Matter Now’), Bad Gyal (‘Nicest Cocky’), El Guincho (‘Comix’), Shura (‘What’s It Gonna Be?) o por supuesto Tame Impala, para quien dirigió el vídeo de ‘The Less I Know the Better’, uno de los mejores de 2016.

CANADA suma ahora a su portfolio el nuevo videoclip de Beck para ‘Up All Night’, aquella canción que el autor de ‘Loser’ presentó justo hace un año y que apunta a ser una de las más bailables de ‘Colors’. El vídeo se ambienta en una fiesta casera que se le ha ido a alguien de las manos, y nos cuenta el rescate de una superheroína a su amante de un colocón tremendo.