Un Daft Punk trabaja con una mujer, y la elegida es Charlotte Gainsbourg

Hace años, cuando no estábamos aún acostumbrados a que Daft Punk colaborasen con una superestrella como The Weeknd o incluso con un grupo tan desconocido como Parcels, saltó la noticia de que Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk estaba colaborando en algo con Charlotte Gainsbourg. Se decía, en aquel momento, que era un disco en solitario de él. La noticia sorprendía porque Daft Punk han tenido una clarísima preferencia por las voces masculinas en su música, desconocemos si debiéndose a una asociación entre robot/hombre, a si prefieren usar a otros hombres como su propia voz o al tono que ellos sienten que pega con su estilo.

Lo cierto es que al margen de algún remix para Gabrielle en 1996 o Ami Suzuki en 2011, su discografía está más bien llena de colaboraciones con hombres como Romanthony, Panda Bear, Julian Casablancas, Pharrell Williams, Giorgio Moroder, Todd Edwards, Paul Williams, en directo Stevie Wonder… o en cuanto a producción, Kanye West o como decíamos, Abel Tesfaye o la banda de chicos Parcels. La desproporción es considerable. Un verdadero misterio porque teniendo en cuenta su estilo, se nos ocurre una larguísima lista de nombres femeninos que imaginamos producida por el dúo británico: es inverosímil que ninguna haya solicitado trabajar con ellos.

Daft Punk como dúo continúan sin producir ningún trabajo femenino significativo, pero al menos Guy sí se ha animado a trabajar con Charlotte Gainsbourg en la continuación de ‘IRM‘ 7 añazos después, pues fue editado a principios de 2010. El nuevo álbum de la co-intérprete de ‘Lemon Incest’ sale el 17 de noviembre, se llama ‘Rest’ e incluirá las colaboraciones de artistas tan grandes como Paul McCartney, Owen Pallett, Connan Mockasin o SebastiAn, quien ha producido todo el disco excepto el single y el tema de Paul McCartney.

De momento conocemos el sencillo ‘Rest’, de carácter más delicado e intimista que pop, y cuyo vídeo disponible en Apple Music ha dirigido la propia Gainsbourg animada por Lars Von Trier, quien la dirigió en ‘Nymphomaniac‘. “Necesitaba un empujón. Lars (Von Trier) me ayudó. Al principio le pregunté si él dirigiría este vídeo para mí y respondió: “No… debes hacerlo tú”. Luego dijo, sabiendo muy bien lo que necesitaba, “te diré exactamente lo que debes hacer”. Dictó con bastante precisión “Las reglas”. Yo asentía a través del teléfono mientras escribía las palabras del maestro. Y eso fue todo. El primer empujón que anhelaba; salir y llevar una cámara conmigo. Era mi responsabilidad añadir mi personalidad a las imágenes, tratando de crear un lenguaje repetitivo a través de este lazo musical. Gracias a este primer paso en esa dirección pude tomar posesión de mis propias imágenes, ensayando diferentes vídeos musicales para algunas de las canciones de mi álbum”.

Estas son algunas declaraciones sobre ‘Rest’ extraídas de la nota de prensa de Warner: “Esas fueron las primeras palabras que en realidad canté en el álbum. Encontré todos mis cuadernos de letras… Eran demasiadas… Guy-Man decía “no puedes decir todo eso, tienes que simplificarlo” ¡y lo redujo a tres palabras! En cierta manera se sentía muy inocente, pero era exactamente lo que necesitaba en ese momento”. Según la nota “hay poco más de 3 palabras en la canción, incluyendo un homenaje a ‘Walking in the Air’ del clásico animado de 1982 ‘The Snowman’, una de las piezas favoritas de la infancia de la artista. Además, recuerdan que esta palabra, en francés, significa ““permanecer” con un amante para no salir, o con un recuerdo para no desvanecerse”.