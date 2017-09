Irantzu Valencia, optimista frente a las adversidades en ‘Lo que nunca tuvo que pasar’ de Amateur

Hoy llega al mercado el ‘Debut’ de Amateur, el nuevo grupo de Mikel Aguirre junto a otros dos miembros de La Buena Vida. Hemos conocido singles como ‘El golpe‘ y ‘Será verdad‘, pero había ganas de escuchar la colaboración en el álbum de la que fuera co-vocalista de los añorados La Buena Vida junto con Mikel, Irantzu Valencia. Y es que desde que abandonara la banda tras su maternidad hace una década, rara ha sido la vez en que la hemos visto colaborar con alguien (León Benavente están entre los afortunados).

Irantzu canta un tema que a pesar de llamarse ‘Lo que nunca tuvo que pasar’, no se refiere a la muerte del bajista de La Buena Vida Pedro San Martín en accidente de tráfico. La canción ya había sido escrita por Iñaki de Lucas con anterioridad para que la cantara Valencia en el último disco de La Buena Vida que no salió, y esa ha debido de ser una de las razones por las que ella se ha decidido a entonarla. ‘Lo que nunca tuvo que pasar’, que sonaría perfecta hacia el final de ‘Soidemersol’ si hubiera acentuado aun más su sonido jazzy, habla con optimismo sobre el final del amor: “No dejaré que se apague el amor por muy lejos que estés, brillará” (…) Aunque tú me digas adiós no te guardo rencor porque así soy feliz (…) déjame creer, déjame soñar, déjame que pueda imaginar”.

Amateur actúan en Kutxa Kultur Festibala y además tocan en acústico en Reload II en Madrid, que se celebra los próximos 29 y 30 de septiembre en la sala El Chico Feo. También están confirmados Tronco, Molina Molina, Neleonard, El Buen Hijo, Lecciones de Vuelo, Salvador Tóxico, Putochinomaricón, Capitán Sunrise, Piedad os lo Ruego, Colorado, SED, Oscar Mina, René Reptile, Zaza DJ, Strange Kids DJs, Barker DJ y Tokio DJ.

Tronco actúan el día 29 mientras Amateur lo harán el día 30.