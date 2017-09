Anna of the North / Lovers

¿Qué ha llevado a Tyler the Creator a colaborar con Anna of the North, a The Chainsmokers a remezclarla y a Kygo a llevársela de gira? La noruega Anna Lotterud no es pionera de nada en concreto, y de hecho practica el mismo synth-pop ochentero en el estilo de Cyndi Lauper, Bananarama o Kim Cranes que han reivindicado recientemente HAIM, Shura, Say Lou Lou o RALPH, como recordarás si la viste en Mad Cool el pasado mes de julio, pero sería de necios negar que cuenta con un puñado de buenas canciones bajo el brazo, las cuales se publican este viernes 8 de septiembre en su debut, ‘Lovers’. La mejor es ‘Money’, en la que, a través de un coqueto ritmillo R&B, Anna advierte a su amante sobre un amor interesado (“she don’t wanna touch you, don’t treat you right, you deserve someone who holds you through the night”) pero hay otras que están bien, como ‘Someone’, tan anhelante como evoca su frase “solo soy humana, cariño, a veces necesito que alguien venga y me salve”; o la sensual balada ‘Baby’. A menudo Anna of the North sufre en ‘Lovers’ por un amor no recíproco, como en ‘Always’ (“estoy harta de estar enamorada, siempre en segundo plano, tú no percibes mi presencia, ni lo hipnotizada que me tienes”, canta) y en otras sufre por un amor fracasado (‘Friends’) pero siempre lo hace reconfortada por la calidez de sus sintetizadores, vaporosos y envolventes, probablemente sus verdaderos “amantes”. Por eso las canciones de ‘Lovers’ siempre dejan pasar algo de luz a través de la oscuridad y de hecho el álbum contiene un tema tropical, ‘Fire’, que le inyecta una energía diferente y necesaria. Entre otros temas menos llamativos como ‘All I Want’ o ‘Feels’, que pasarían desapercibidos incluso en la playlist de “descubrimiento semanal” de Spotify, brilla también el tema que abre el álbum, ‘Moving On’, que con su mensaje sobre seguir adelante tras una ruptura suena exactamente como el abrazo de un ser querido. Si alguien me preguntara a qué suena este disco, probablemente eso es lo que diría.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Someone’, ‘Money’, ‘Fire’, ‘Moving On’

Te gustará si te gusta: Shura, RALPH, Say Lou Lou, Kim Cranes, el synth-pop de los ochenta

Escúchalo: Spotify