Superorganism, un ente que busca remover los cimientos del pop

La nota de prensa que presenta el estupendo nuevo single de Superorganism, ‘Something For Your M.I.N.D.’, ya logra llamar la atención incluso antes de escuchar la canción por la ambición que transmite: “una banda que es capaz de capturar perfectamente el estado actual de la música, y de revolver desde los cimientos la jerarquía del pop contemporáneo”. Casi ná. Unas pretensiones que están por ver si son capaces de cumplir, pero lo cierto es que sus canciones resultan resplandecientes.

La que citábamos antes, ‘Something For Your M.I.N.D.’ es su primer single para el potente sello Domino y suena como una amalgama de pop que destila amateurismo y candor, entre el Beck de ‘Mellow Gold’, los Flaming Lips de ‘Yoshimi…’ y los primeros The Avalanches. Un sonido muy similar al que habían demostrado con sus primeros singles editados meses atrás, ‘It’s All Good’ y ‘Nobody Cares’, que lograron reconocimiento cuando Frank Ocean y Ezra Koenig (Vampire Weekend) los pincharon en sus respectivos programas de radio.

Pero, ¿quién está detrás de este ente al que representa un cetáceo gigante que vuela por sus vídeos? Hablamos, en realidad, de un colectivo radicado en Londres que reúne hasta ocho miembros de países tan variopintos como Japón, Australia o Nueva Zelanda. Mientras trabajan en su álbum de debut para el sello británico, pronto podremos comprobar de qué son capaces en vivo: es una de las bandas que veremos actuar en la próxima edición de Primavera Club, los días 21 y 22 de octubre en Barcelona y Madrid.