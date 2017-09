The The vuelven a tocar tras 16 años y anuncian caja de lujo

The The, el grupo de post-punk liderado por Matt Johnson, vuelve a los escenarios tras 16 años de ausencia. No será, eso sí, para presentar un nuevo disco, sino para presentar una nueva caja recopilatoria llamada ‘Radio Cineola: Trilogy’, recogiendo canciones, actuaciones, poemas, comentarios políticos e interpretaciones de su propio trabajo.

Se compondrá de tres partes: ‘The End of the Day’, ‘The Intertia Variations’ y ‘Midnight to Midnight’. Saldrá el 20 de octubre y se han anunciado dos conciertos en Dinamarca y Londres de cara a junio de 2018. La última vez que The The actuaron corría el año 2002 y en aquel momento tocaban en London Southbank como parte del festival Meltdown, con cartel ideado por David Bowie. Los nuevos shows tendrán lugar el 1 de junio en Dinamarca y el 5 de junio en Londres. El primer evento es un festival en el Castillo Egeskov y el segundo será un concierto en sala, en el Royal Albert Hall.

The The ya habían sido noticia recientemente por sacar un single de cara al Record Store Day. ‘We Can’t Stop What’s Coming’ del documental sobre el grupo también llamado ‘The Intertia Variations’ volvía a contar con la guitarra de Johnny Marr, una de las decenas de personas que ha pasado por la formación. Este mes de octubre volverá a proyectarse el documental en algunos lugares de Reino Unido, como podéis comprobar en el NME. Tenéis más información del lanzamiento en The Quietus.

The The lograron su mayor momento de fama en los 80, cuando después de debutar con ‘Soul Mining’, lograron el disco de oro en Reino Unido con su disco ‘Infected’. Posteriormente, llevaron ‘Mind Bomb’ al puesto 4 y ‘Dusk’ al puesto 2, este último editado ya en los 90. Su último disco de estudio es ‘NakedSelf’ del año 2000, aunque después han trabajado en bandas sonoras.