Hercules & Love Affair / Omnion

Hercules & Love Affair publicaron en 2008 la mejor canción del año. Tan claro estaba, que la sombra de ‘Blind’ ha perseguido al proyecto disco-house de Andy Butler casi, casi para mal. No es que el grupo no haya entregado más grandes canciones después: ahí están la irresistible ‘My House’ o la emocionante ‘I Try to Talk To You‘ con John Grant, pero el tema originalmente interpretado por ANOHNI -entonces Antony and the Johnsons- es por mucho la cumbre de sus conciertos, en los que los diferentes vocalistas escogidos por el productor hacen lo que pueden para suplir la marcada ausencia de la voz de ANOHNI.

Desde la edición de este cuarto álbum, ‘Omnion’, la sombra de ‘Blind’ será un poco menos alargada, pues Hercules & Love Affair han publicado este mes la que ha resultado una de sus obras más sólidas. Amparándose en la coartada de disco más o menos conceptual, con un fondo mucho más introspectivo, de reencuentro con uno mismo frente a la marginación del mundo que no siempre apoya la causa LGTB o frente a nuestros propios fantasmas, en este caso tratando la adicción al alcohol de Butler, ‘Omnion’ logra sonar como un disco más consistente que los dos últimos.

A ello contribuye el tema de apertura, el corte titular. Andy Butler nunca podrá estar suficientemente agradecido a Sharon Van Etten por haberse animado a entonar en masculino este tema de letra sencillísima pero enternecedora, en el que el personaje principal se dirige a una deidad para preguntarle por su desamparo. “¿Puedes oír mi voz / si soy tu hijo / por qué me has puesto tantas dificultades?”, lamenta, antes de reconocer que al menos la experiencia ha servido para algo: “a lo largo de los años mi corazón se ha fortalecido / la pena ha estado bien / y ya no soy el hombre que la gente veía en mí”. También pone algo más que un grano de arena el tema situado justo a la mitad, que no en vano es el único entonado por Andy Butler, enfrentándose a las mencionadas adicciones. La letra narrativa está bastante conseguida, con el inicio confesando “todos nos reímos cuando un tonto se cae”, el estribillo reconociendo “déjame alzar la mano y admitir lo tonto que soy” y al final rebelándose, amenazante, “dime quién es el tonto ahora”.

Que tenga un punto confesional y que las canciones reciban títulos como ‘My Curse and Cure’ no significa que Andy Butler haya pasado de entregarnos algún que otro club banger. El single ‘Controller’, como ‘Behind the Wheel’ de Depeche Mode, es una canción híper sexualizada, que confirma que Faris ha estado desperdiciado en su banda principal. Y no voy a hablar hoy de Cat’s Eyes, sino del último single de los Horrors. Si ‘Something To Remember Me By’ triunfa, habrá que recordar que fue Hercules & Love Affair quien vio todo su potencial en la pista de baile. Andy quedó prendado de la versión que The Horrors hacían en directo de ‘Your Love’ de Frankie Knuckles & Jamie Principle y se le ocurrió contar con un artista de rock para este tema tan bailable. La idea no pudo ser más acertada.

Faris Badwan también convence al frente de ‘Through Your Atmosphere’… pero menos. Y es que la segunda parte del álbum, su cara B, entregada a cantantes habituales del grupo como Gustaph y Rouge Mary, es algo peor que la primera. Si la primera se completaba con un ‘Rejoice’ que podría haber entonado George Michael, una ‘Are You Still Certain?’ que parece sacada del repertorio de Sade y una ‘Running’ tan escapista que su “carrera” termina alzando el vuelo (“I’m ready to run, my feet won’t touch the ground”), la segunda no termina de entregar pistas tan memorables. ‘Lies’ con Gustaph no está mal, pero no hay en ella nada tan solemne como para justificar esas cuerdas finales. En cualquier caso, el disco nunca ni se aproxima a decaer y hasta el epílogo a lo Kraftwerk resulta simpático, además de muy adecuado para cerrar el álbum “más espiritual” de Hercules.

Hercules & Love Affair actúan el 15 de noviembre en Madrid y el 16 en Barcelona. Compra tu entrada en Ticketea.

Calificación: 7,9/10

Lo mejor: ‘Omnion’, ‘Controller’, ‘Running’

Te gustará si te gusta: Kraftwerk, The Postal Service, Junior Boys

Escúchalo: Spotify