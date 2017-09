Hachazo contra la monarquía en la polémica portada del próximo disco de Morrissey

Este fin de semana ha aparecido en internet la portada del próximo disco de Morrissey, que se ha anunciado para el próximo mes de noviembre. Lo ha hecho de mano de Linder Sterling, artista próxima al cantante, que ha subido la instantánea a Instagram… y después la ha borrado.

El álbum se llama ‘Low In High School’ y su portada es todo un hachazo contra la monarquía, contra la que el artista se ha pronunciado tanto en su obra (la obra maestra de los Smiths se llamaba ‘The Queen Is Dead’) como en una infinidad de entrevistas y textos subidos a su web.

La portada ha resultado polémica y durante las primeras horas del día de hoy se ha rumoreado que HMV, una de las cadenas de venta de discos más importantes de Reino Unido, se negaría a distribuirlo, lo que sin duda habría sido todo un mazazo para sus ventas. La información provenía además de James Maker, un amigo de Morrissey, que indicaba que el sello BMG no promocionaría el disco en entornos que pudieran resultar ofensivos.

Sin embargo, HMV ha negado esta información, asegurando que sí distribuirá el nuevo disco de Mozz, el primero desde el fiasco de ‘World Peace Is None of Your Business’, que hubo de ser retirado del mercado ante la falta de entendimiento entre artista y sello. Al menos el comunicado de HMV confirma que esta es la portada del disco, pues indican que BMG la compartió con ellos la semana pasada.