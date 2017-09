Muere a los 28 años Jessi Zazu, cantante y guitarrista de Those Darlins’

La joven Jessi Zazu, cantante y guitarrista de Those Darlins’, un grupo de Nashville conocido por su fusión de rockabilly y garage rock, ha muerto a los 28 años a causa de un cáncer cervical, como informa The Tennassean y recoge SPIN. Zazu ha fallecido en el hospital acompañada de sus “familiares, amigos y colegas” en un hospital de Nashville.

Zazu reveló sufrir cáncer cervical en diciembre de 2016, aunque lo descubrió solo una semana después de que Those Darlins’ tocaran el último concierto de su carrera en marzo del mismo año. El trío, compuesto por Zazu, Linwood Regensburg y Nikki Kvarnes, publicó tres discos entre 2009 y 2016, ‘Those Darlins’, ‘Screws Get Loose’ y ‘Blur the Lines’, que fusionaban fórmulas del country clásico con estéticas agresivas y sucias propias del punk y el rockabilly. Su canción más popular, ‘Screws Get Loose’, acumula casi 1 millón de reproducciones en Spotify.

La noticia de la temprana muerte de Zazu nos deja con una extraña coincidencia: en una de las últimas canciones de ‘Blur the Lines’, la titulada ‘Ain’t Afraid’, Zazu cantaba “hay un tumor que crece en mi cuerpo, y no sé qué me espera, pero no tengo miedo, ya no tengo miedo”. Zazu usó esta canción en este vídeo donde hablaba sobre su cáncer, pedía donaciones y se rapaba la cabeza antes de someterse a la quimioterapia.