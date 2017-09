Lana Del Rey intenta salvar una relación abocada al fracaso en el caro vídeo de ‘White Mustang’

Lana Del Rey ha estrenado finalmente el esperado videoclip de ‘White Mustang’, su nuevo single, que no solo en nuestros foros se ha entendido como un lanzamiento extraño para la promoción de ‘Lust for Life’, habiendo en el disco canciones en principio mucho mejores, como ‘Tomorrow Never Came’ o la igualmente trapera ‘Summer Bummer’.

En cualquier caso, Lana Del Rey hace lo que le sale del “cherry” con su carrera y para el vídeo de ‘White Mustang’ se ha gastado mínimo el equivalente a lo que no se gastó en los vídeos “amateur” de ‘Ultraviolence’: es un vídeo caro, de cuidadísima factura, ambientado en una ciudad futurista en la que Del Rey lucha por salvar la relación con un amante desapegado (interpretado por el actor islandés Eðvarð Egilsson) al tiempo que baila con él un ritmo de mariachi. Aunque una buena parte del vídeo se compone, naturalmente, de la cantante conduciendo su “Mustang blanco”.

Del Rey era noticia recientemente por borrar todos sus tuits y fotos de Instagram en el estilo de lo que hacían Taylor Swift o mucho antes Radiohead para anunciar sus respectivos nuevos álbumes. ¿Qué ha seguido a esta decisión? Vídeos en directo, imágenes random, la promo de un Apple Watch… No se sabe muy bien por tanto a qué espera Lana para revelar las fechas de su anunciada gira europea. Todo esto y más puedes comentarlo en el hilo de Lana Del Rey en nuestros foros.