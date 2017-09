Depeche Mode, en el espacio para el vídeo de ‘Cover Me’

Depeche Mode tienen un nuevo vídeo para una de las canciones de su último disco, ‘Spirit’, y no es para ‘So Much Love’. La canción escogida es ‘Cover Me’, una de las coescritas por Dave Gahan y no por Martin L Gore, en este caso junto a Peter Gordeno y Christian Eigner.

El vídeo ha sido dirigido por Anton Corbijn y ha sido estrenado por NPR, donde se destaca que una de las frases del tema hace alusión a la dificultad por respirar. En sintonía, el vídeo nos lleva al espacio de mano de Dave Gahan, que ha realizado unas declaraciones al respecto. “Fue una sorpresa para mí lo que ‘Cover Me’ terminó siendo. Siempre he entendido que la canción está dividida en dos partes. La canción está aquí y de repente te subes en una nave espacial y vas a otro lugar”. A su vez, en Facebook están contando anécdotas del rodaje, como que el vídeo se rodó en Venice Beach, Los Ángeles, y que un hombre y su perro ni se inmutaron al ver a Gahan vestido de esta guisa.

Se estiman las ventas mundiales de ‘Spirit’ en torno a las 700.000 unidades, lo cual empeora considerablemente los datos del anterior ‘Delta Machine’, que sí logró ser uno de los álbumes más vendidos de 2013 globalmente. El grupo visitará de gira Madrid y Barcelona el próximo mes de diciembre.