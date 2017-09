Ready for the Weekend: Björk, Lorde, The xx, Foo Fighters, Ariel Pink, Sia, Madonna, The Killers…

La cuesta de septiembre cuesta menos (o más, si eres uno de los pocos freaks que quedamos que compramos música) gracias a las toneladas de nueva música que se nos echan encima. Hay mucho para elegir y de calidad, así que es difícil decepcionarse. Esta semana, sobre todo, destaca por la llegada del primer adelanto para el nuevo álbum de la islandesa Björk, ‘The Gate’. Junto a esta, los últimos 7 días hemos descubierto nuevas canciones de Shamir, Sofi Tukker (incluido en la promo del nuevo y carísimo teléfono de Apple), Marilyn Manson, Four Tet, Ibeyi con Mala Rodríguez, Gucci Mane con The Weeknd,Superorganism, King Krule, Mavis Staples, Nick Jonas, Jessie Jo Weezer.

Black Rebel Motorcycle Club, Grace Mitchell, los madrileños Sierra, NAO, Labrinth, Manu Chao, la niña prodigio Grace Vanderwaal, El Trinidad (proyecto de future-trap del que hablaremos pronto), Post Malone, Mordem (nuevo proyecto de Elba Hernández –Jane Joyd–), Deptford Goth, MUNA, araabMUZIK, The Lemon Twigs (avance de un próximo EP), The Bloody Beetroots con Perry Farrell de Jane’s Adiction, Kaydy Cain (que vuelve a grabar con Steve Lean), Craig David, los populares DJs Elyella, LÉON, Evanescence y Dolly Parton son otros artistas y grupos que muestran hoy novedades. Y se suman a otros nuevos avances de discos inminentes que este viernes encontramos en streaming, como los de The Killers, Jessie Ware, Rae Morris, Tove Styrke, Destroyer, Cut Copy, Dornik, Weezer o Niall Horan, ex-1D.

Por supuesto, hay muchos nuevos álbumes que llegan hoy a las tiendas. El más destacado, comercialmente hablando, el nuevo de Foo Fighters (que mañana presentan al mundo desde Barcelona); pero junto a este llegan –agarraos bien–, Ariel Pink, Lee Ranaldo (ex-Sonic Youth, producido por Raül Fernández Refree), el ex-Vampire Weekend Rostam Batanglij, Angus & Julia Stone, Hundred Waters, Gary Numan, Yusuf (o Cat Stevens, si lo preferís), los valencianos Maronda, los veteranos del rock estatal Brighton 64, Galantis, Antibalas, Neuman, el debut de Samuel O’Kane (ojo, fans del R&B contemporáneo), Jay Jay Johanson, los interesantes Superfood, Emily Haines & The Soft Skeletons (primer disco en solitario de la líder de Metric y miembro de Broken Social Scene en una década), Wyclef Jean, Ringo Starr, Prophets of Rage (supergrupo con miembros de RATM, Cypress Hill y Public Enemy), Annie Hart (integrante de las favoritas de David Lynch Au Revoir Simone), Micah P. Hinson y los indietrónicos Lali Puna.

Aparte, también tenemos EPs de Mas Ysa, Hope Sandoval & The Warm Inventions, Frightened Rabbit y Bright Light Bright Light (incluye un dueto con Ana Matronic de Scissor Sisters), además del álbum en directo del ‘Rebel Heart Tour’ de Madonna, del que extraemos su versión de ‘La Vie En Rose’. Otras curiosidades que destacamos son la nueva versión de ‘Homemade Dynamite’, con Lorde rodeándose de algunos de sus artistas jóvenes favoritos –como son Khalid, SZA y Post Malone–, una remezcla ultrabailable de ‘On Hold’ de The xx a cargo del propio Jamie xx, un mix a cargo de Kygo para el nuevo single de U2 y la enésima canción que Sia presta a una banda sonora. Esta vez se trata de una película de animación, la versión actual de los ‘Mi pequeño Pony’ de toda la vida.