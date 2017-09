The National logran el primer número 1 importante de su vida con ‘Sleep Well Beast’

The National son el nuevo número 1 en álbumes en Reino Unido con su nuevo disco, ‘Sleep Well Beast’. La suya ha sido una verdadera carrera de fondo, pues cada uno de sus álbumes ha llegado a las listas británicas más alto que el anterior, hasta culminar con este merecido top 1. Sus dos primeros álbumes no llegaron al top 200, ‘Alligator’ (2005) fue número 165, ‘Boxer’ (2007) número 57, ‘High Violet’ (2010) número 5 y ‘Trouble Will Find Me’ (2013) número 3. La OCC recuerda que su álbum más vendido es ‘High Violet’, con 126.623 unidades despachadas, mientras que ‘Trouble Will Find Me’ acaba de superar las 100.000 (disco de oro). Su nueva obra ha sobrepasado las 20.000 copias en su primera semana.

Este es el primer número 1 en una lista de ventas en un mercado importante para The National, que han tenido que conformarse con un top 3 en Estados Unidos para sus dos últimos discos. El nuevo tampoco será número 1 en su propio país, pues será contenido por los trabajos de Thomas Rhett y Dustin Lynch. Os dejamos con una de las actuaciones televisivas del grupo en esta era, la correspondiente a ‘Day I Die’, uno de los singles más efectistas de los muchos que han sacado al mercado de este disco.