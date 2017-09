M. Ward: “Los críticos son muy importantes, pero la música sería mejor sin ellos”

El año pasado ya entrevistamos a M. Ward acerca de su último disco, ‘More Rain’. Pero su presencia en el Santander Music nos permite poder volver a hablar con él unos minutos antes de que su concierto dé el pistoletazo de salida al festival.

Matt es un hombre a una guitarra pegada. Cuando entro al camerino, la está tocando. Y no la suelta ni un momento durante toda la charla. Se muestra amable y comunicativo, pero lacónico. Se demora en las respuestas, habla pausado y arrastrado.

Ha pasado ya más de año y medio desde ‘More Rain’. ¿Tendremos disco nuevo pronto?

He estado grabando a ratos durante los últimos dos años. Así que… quizás el año que viene… I don’t know. No lo sé (apostilla en castellano).

Entonces, este tour europeo, ¿es por el disco o tiene otra razón de ser?

Este [tour] ha empezado en España. Haré diferentes festivales por Europa y acabará en Suecia. Diferentes clubs, diferentes salas, festivales… Everything. ¡Todos! (en castellano, ríe).

¿Solo o con banda?

Solo, simplemente (castellano).

¿O es más bien un resumen de tu carrera? Han pasado ya dieciséis años de tu primer disco, ‘End of Amnesia’. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Un montón de cosas (se lo piensa). Ehh… Ahora me hago mi propio calendario, lo que es bueno para mi cerebro y mi salud mental. Antes solía actuar demasiado. Era muy joven, estaba en mis veinte… Ahora soy mayor. Me siento más relajado acerca de la vida, supongo.

¿Por qué se canceló el concierto de Madrid?

¡Oh! ¿Que qué sucedió? El promotor cometió un error, anunció algo que nadie firmó, así que cometió un error inocente. No sé si se disculpó o no, pero nunca hubo un concierto, no estuvo nunca en el calendario. Raro, raro. Mi manager me contó lo que había pasado. Me sentí triste por los fans de Madrid, pero volveré el año que viene. Me gusta mucho Madrid. Volveré. Me quieran o no, volveré.

¿Y sobre el resto de tus proyectos? She and Him, Monsters of Folk… ¿Hay alguna novedad en el horizonte?

¡No! Todo el mundo está muy ocupado haciendo montones de cosas diferentes, lo cual es una buena señal. Cada vez que nos vemos, hablamos sobre ello. Nos decimos “haremos algo algún día”. Y habrá un “algún día”. Pero, de momento, están en otros proyectos.

Te leí un tuit hace meses en que declarabas: “Hay todavía buena música hecha por gente viva y palpitante. No leáis las críticas o lo que digan webs y sellos. Confía en tus amigos” (Matt va asintiendo con varios “sí” en castellano). ¿Crees que las webs especializadas son tan poderosas?

Hmmm. ¡Sí! Siiii. Creo que los periodistas [son] gente inteligente a veces, como cualquier otra persona en el mundo. Pero su juicio no debería ser más poderoso que el del resto, en mi opinión. El hombre o mujer que trabaje para…

(Se lo piensa. Yo estoy a punto de meter un “¿Pitchfork?” para cizañear un poco, pero Matt se me adelanta. ¡Maldita sea mi falta de reflejos!)

… El País o la BBC, deberían ser tan importantes como tu comunidad. Como cualquier otro. Sí, creo que los críticos son muy importantes, pero la música sería mejor sin ellos (risas).

¡Yo también soy crítica!

Bueno… Yo también lo soy. Críticos del mundo. Pero me pasa igual con las películas. La mejor manera sería descubrirlo tú mismo, escuchar a tus amigos… Los periodistas son importantes, pero hay otras cosas más importantes a quién escuchar. Dejar a tus amigos que sean los críticos es mejor que dejar que los críticos sean tus amigos (risas).

Pero quizás por la inmensa cantidad de información, música, lanzamientos, etc. de los que disponemos hoy en día, necesitamos alguien que hago de filtro.

Hummm… sí. Pero (castellano) esto no sería un problema si la gente saliera más a ver música en directo. Eso es lo que no me gusta. Cuando alguien llega a tu ciudad, si la crítica dice “sí o no” (en castellano), la gente se queda en casa o va. Hacen que sólo haya un camino. En mi opinión, si no hubieran revistas, periódicos, los medios hablando sobre música, la gente saldría más a ver conciertos, porque lo necesitarían, porque tendrían la experiencia. Porque ir a ver un concierto, aunque sea horrible, es también educativo. Así es cómo me siento.

¿Crees que quizás nos fijamos demasiado en modas, estilos determinados y olvidamos lo demás por el afán por la novedad?

Hay quien quiere un disco nuevo cada semana, hay quién cada mes o cada año… La gente debería escuchar a su propia velocidad. Muchas veces los medios te hacen sentir como que tienes que comprar más de lo que estás preparado para comprar. En un mundo muy ideal, no habría críticos, ni revistas, ni webs. Solamente tus amigos (en castellano). Y música en los teatros (en castellano). ¿Cómo se dice “live music”?

Música en directo.

En directo. Es imposible de hacer para todo el mundo, pero fácil para ti mismo. Es mejor para ti. Así fue mejor para mí.

Cambiando de tercio, Chuck Berry falleció el pasado 18 de marzo. Tú siempre acabas tus shows con ‘Roll Over Beethoven’ (Matthew empieza a tocar levemente las notas). ¿Le vas a rendir más homenajes?

Creo que cada actuación que hago es un tributo a Chuck Berry, porque él, su música, me dice tanto… Aparte de la que significó su guitarra para mí. Así que versionaré cualquiera de sus canciones para siempre. Siempre. (Sigue tocando).

No sueles hablar de política…

Poco (español) (risas).

Sin embargo, al respecto de la declaración de Paul Ryan (presidente de la Cámara de Representantes de EEUU) contra el tratado de París, el pasado 1 de junio escribiste un tuit con una sola frase: ‘Idiot Wind’. El cambio climático es una amenaza real…

En Estados Unidos es muy triste (castellano). Los republicanos… (se lo piensa). ¿Cómo decís “volverse ciego a propósito”? Ciegos a la verdad. Me hace sentir triste por las futuras generaciones. Porque vamos a tener problemas muy graves. Sí, es uno de los asuntos más importantes. Quizás, el más importante. Así que espero que las cosas cambien (y remata con un rasgueo de guitarra).

En España hay una expresión que dice “pan para hoy, hambre para mañana”.

Sí, es una buena metáfora.

Mi compañero Jordi te entrevistó el año pasado, te preguntó acerca de la polémica sobre que te hicieran fotos en los conciertos. Le contestaste que ya no era un problema para ti.

Ah, sí. No, ya no tengo problemas con las fotos. Tenía, pero ya no. Ya lo he superado.

Para mí el problema no es que hagan fotos en sí, sino que estén todo el rato con la mano alzada, tapando.

Sí, interrumpe el disfrute del show. Estoy de acuerdo.

La verdad es que he estado cotilleando tu tuiter (Matt se ríe). En junio preguntabas sobre ideas para “unas vacaciones en el Norte de España”. ¿Conseguiste muchas sugerencias?

¡Sí! ¡San Sebastián fue increíble! Volveré mañana (castellano). Galicia. Santiago de Compostela. Muy, muy bella (castellano). Quiero ver los alrededores de San Sebastián este fin de semana. Mis vacaciones españolas aún no han acabado.

Cuando comenté a mis conocidos de Cantabria que iba al Santander Music, nadie me preguntó por la música. Todos me dijeron dónde ir a comer e insistieron en que probara las rabas.

¡Sí! Y en Galicia, pulpo a la gallega. En San Sebastián pinchos, pescados (castellano). En Santander… ¿cómo has dicho?

Rabas. Es calamar rebozado en harina y frito. Están obsesionados con ellas.

Mmm… quizás busque rabas esta noche…