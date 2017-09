Lady Gaga pospone su gira europea, incluidas sus dos fechas en Barcelona, por su “dolor físico severo”

Lady Gaga ha pospuesto su gira europea, que traía a la artista a Barcelona los días 21 y 22 de septiembre, “hasta principios de 2018”. La cantante sufre un “dolor físico severo que no le permite continuar con la gira”, según ha informado Live Nation este lunes en un comunicado. Gaga cancelaba recientemente un show en Rock in Rio a causa del dolor crónico que sufre.

El texto de Live Nation lee así: “Live Nation confirma hoy que desafortunadamente, la etapa europea de la gira Joanne World Tour de LADY GAGA ha sido pospuesta hasta principios de 2018. Esto incluye las seis semanas de gira europea que comenzaba el 21 de septiembre en Barcelona y finalizaba el 28 de octubre en Colonia (Alemania).

Lady Gaga sufre un dolor físico severo que no le permite continuar con la gira. Permanece bajo los cuidados de médicos expertos, los cuales recomiendan la posposición del tour. Lady Gaga está desolada ante la idea de que sus fans tengan que esperar para verla sobre el escenario. La artista planea pasar las próximas 7 semanas trabajando proactivamente con sus médicos para superar esos dolores que todavía afectan a su vida diaria. Para cuando retome la gira, quiere ofrecer a sus fans la mejor versión del show que ha creado para ellos.

Lady Gaga envía su amor a todos los fans de Europa y quiere agradecerles todo su apoyo y compre[n]sión.

Mientras el tour trabaja en la reprogramación de las fechas europeas, los fans deben conservar sus entradas a la espera de más información sobre devolución o validez de las entradas, que facilitaremos tan pronto como sea posible”.

La segunda etapa norteamericana del tour continuará como estaba prevista.

Live Nation y Lady Gaga piden sinceras disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda causar”.

Gaga ha enviado un comunicado a sus fans en Twitter defendiendo que su decisión se debe a problemas físicos y mentales en los que necesita trabajar para poder actuar en condiciones:

Siempre he sido honesta con mis problemas físicos y de salud mental. Durante años he intentado investigarlos hasta el fondo. Es complicado de explicar y todavía estamos intentando averiguar su naturaleza. En tanto cojo fuerzas y cuando esté preparada explicaré mi historia más en profundidad, y mi intención es hacerlo de manera firme para concienciar y también para ampliar la investigación para aquellas personas que sufren igual que yo, de manera que pueda servir de algo. Uso la palabra “sufrir” no por pena ni por llamar la atención, y me decepciona que haya gente en internet que insinúe que estoy siendo dramática, que me lo estoy inventando o que me hago la víctima para escaquearme de la gira. Si me conocierais, sabríais que eso no es verdad. Soy una luchadora. Uso la palabra “sufrir” no solo porque el trauma y el dolor crónico han cambiado mi vida, sino también porque ambos impiden que haga una vida normal. Ambos me impiden también hacer lo que más amo, que es actuar para mis fans. Me muero de ganas de salir de gira pronto, pero ahora mismo debo estar con mis doctores, de manera que pueda ser fuerte y actuar para todos vosotros en los 60 años que vengan.