Lady Gaga cancela su concierto de este viernes en Rock In Rio por un “grave dolor”

Lady Gaga acaba de anunciar hace unos minutos en su perfil de Twitter que cancela su actuación de mañana en el festival Rock In Rio 2017. Primero, anunciaba que estaba destrozada, pero que no podía ir a Río de Janeiro y pedía comprensión a sus fans. Luego, a través de un texto incrustado en una imagen, mostraba un comunicado que dice: “Lady Gaga está sufriendo un dolor físico severo que afecta a su capacidad para actuar. Como resultado, debe abstenerse de actuar este viernes en Rock In Rio. Lady Gaga está bajo los cuidados de expertos profesionales médicos. Envía su amor a todos sus fans en Río y les da las gracias por su apoyo y comprensión”. Más tarde era la propia Gaga la que se dirigía a sus Little Monsters: “Fui trasladada al hospital no por un simple dolor de cadera o un desgaste del tour, tengo dolores graves. Estoy en buenas manos con los mejores doctores”.

Esto ha hecho preocuparse a los fans de Gaga en todo el mundo, pero especialmente a los de Barcelona, puesto que las próximas fechas previstas en la gira son las de sus dos conciertos en la capital catalana, el 21 y el 22 de septiembre. En cualquier caso, aún tiene una semana por delante para recuperarse para esos shows pero, sobre todo, esperamos que se recupere por su salud.

Esto sucede, además, días después de que anunciara con una antelación de más de tres meses que pensaba tomarse un descanso indefinido de la música tan pronto finalizara esta gira en diciembre. Ya entonces afirmaba que lo hacía para “curarse” de los fuertes dolores que le produce la fibromialgia que padece y sobre la que ayer mismo dijo que quería “concienciar y unir a la gente que la padece”.

Brazil, I'm devastated that I'm not well enough 2 come to Rock In Rio. I would do anything 4 u but I have to take care of my body right now. — xoxo, Gaga (@ladygaga) September 14, 2017

I ask for your grace and understanding, and promise that I will come back and perform for you soon. — xoxo, Gaga (@ladygaga) September 14, 2017