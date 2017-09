Lady Gaga anuncia que dejará la música por un tiempo

En pleno ‘Joanne World Tour’ y promocionando el documental sobre su vida y la grabación de su último disco, ‘Gaga: Fife Foot Two’, Lady Gaga ha anunciado que se tomará un descanso indefinido de la música en cuanto acabe esta gira. Según Billboard, durante una rueda de prensa ofrecida en el Festival de Cine De Toronto, donde se estrenaba esa película, aseguró que necesita “ir más despacio durante un tiempo para curarse”.

En este film, precisamente, se la ve llorar a causa de un dolor crónico que padece en todo el lado derecho de su cuerpo y del que debe ser tratada de forma recurrente. Sucede, además, que días atrás hubo de cancelar un concierto en Montreal tras caer enferma, después de actuar bajo la lluvia en un show. Sin embargo, el anuncio es inesperado pues, tras publicar meses atrás una nueva canción, ‘The Cure‘, hace unos días aseguraba que estaba ya trabajando en un nuevo álbum. En cuanto al tour que está siendo un éxito sin paliativos: según Wikipedia, está recaudando una media de 2 millones de dólares por noche, superando ampliamente la recaudación de su anterior gira.

Se desconoce aún cuánto tiempo durará este retiro –hay quien especula que durará al menos dos años–, pero no será total. “No significa que no tenga algunas cosas bajo la manga”, dijo. Probablemente se refiere al remake de ‘Ha nacido una estrella’ que comenzó a filmar meses atrás junto a Bradley Cooper, y cuyo estreno se prevé para dentro de un año, entre otras cosas.‘Gaga: Fife Foot Two’ está producido por Netflix y se lanza en esta plataforma el próximo 22 de septiembre –precisamente, los días 21 y 22 de septiembre actúa en Barcelona–.

Por otra parte, diversos medios que acudían a la premier se hacen eco de las llamativas confesiones que hace Germanotta en la película sobre Madonna. Según Vulture, [ATENCIÓN, SPOILERS] dice: “la cosa entre Madonna y yo es que siempre la he admirado y aún la admiro, sin importar lo que piense de mí. (…) Lo único que de verdad me molesta es [que] soy italiana y de Nueva York, y si tengo un problema con alguien, se lo voy a decir a la cara”, aludiendo al origen italiano de la propia Madonna. Y va más alla: “Ella no me miraría a los ojos y me diría que soy reductive [uno de los adjetivos que ha usado Madonna para definir a Gaga]. Solo quiero que Madonna me empuje contra la pared, me bese y me diga que soy un pedazo de mierda”. Eso es un envite como dios manda.