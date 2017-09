Vetusta Morla dan un acabado de lujo a ‘Mismo sitio, distinto lugar’, su nuevo disco

Transcurridos más de tres años desde su último disco de estudio, ‘La deriva’, Vetusta Morla acaban de dar una alegría a sus numerosísimos seguidores: su nuevo álbum es una realidad y verá la luz en menos de dos meses. El día 10 de noviembre, concretamente. Se llama ‘Mismo sitio, distinto lugar’ y supone, al menos en cuanto al acabado técnico, un paso muy ambicioso en su carrera.

La grabación, realizada a caballo entre estudios míticos como los Hansa de Berlín, los Tarbox Road de Cassadaga o Sterling Sound de Nueva York, ha sido producida por el propio grupo madrileño y Campi Campón (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Xoel López). Y, atención, la mezcla ha sido obra de Dave Fridmann (artífice del sonido de grandes discos de Mercury Rev, The Flaming Lips, Tame Impala o Spoon) y la masterización, de Greg Calbi (The National, Bon Iver, Arcade Fire, Fleet Foxes). Ahora solo nos queda oír lo bien –al menos así se presume– que debe sonar eso: por el momento este anuncio no se acompaña de nueva música, que imaginamos estará al caer.

Este será el primer disco de Vetusta Morla desde que alcanzaran un acuerdo de distribución nacional e internacional con Sony Music, a principios de este año. Hasta ese momento, el grupo había autogestionado todos sus lanzamientos a través de su sello Pequeño Salto Mortal. Ahora seguirá siendo así, pero además contando con el peso de la multinacional para distribuir el álbum en todo el mundo. Tras ‘La deriva’, Vetusta Morla celebraron su gira con la edición del directo ‘15151’ y lo último que supimos de ellos fue su aportación a la serie de conciertos ante “El Guernica” de Picasso por su 80º aniversario.

Os dejamos con el tracklist:

Deséame Suerte

El Discurso del Rey

Palmeras en La Mancha

Consejo de Sabios

23 de Junio

Guerra Civil

Te lo Digo a Ti

Punto sin Retorno

La Vieja Escuela

Mismo Sitio, Distinto Lugar

Foto de Jero Álvarez.