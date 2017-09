Chvrches se sumergen en sonido ‘Twin Peaks’ en el imaginativo autohomenaje de Tegan & Sara

Tegan and Sara van a celebrar el 10º aniversario de uno de sus discos más importantes, ‘The Con’, de manera bastante original. Este año publicarán una versión del mismo llamada ‘The Con X’ para la que han conseguido la participación de varios artistas de primer nivel. Nada menos que Cyndi Lauper, Hayley Williams de Paramore, Shura, Bleachers, PVRIS, Ryan Adams o Grimes han grabado versiones de las canciones de aquel álbum. El listado, que podéis ver bajo estas líneas, es espectacular. Sale el 20 de octubre.

La primera pista que podemos escuchar de este disco de versiones es la de Chvrches, corresponde al tema ‘Call It Off’ y en ella se sumergen en el sonido de dream pop de tal forma que parecen estar cerrando un episodio de la tercera temporada de ‘Twin Peaks’. Os dejamos también con la original, muy diferente.

01 Ruth B.: “I Was Married”

02 MUNA: “Relief Next to Me”

03 Shura: “The Con”

04 Mykki Blanco: “Knife Going In”

05 PVRIS: “Are You Ten Years Ago”

06 Ryan Adams: “Back in Your Head”

07 City and Colour: “Hop a Plane”

08 Kelly Lee Owens: “Soil, Soil”

09 Bleachers: “Burn Your Life Down”

10 Hayley Williams: “Nineteen”

11 Sara Bareilles: “Floorplan”

12 Shamir: “Like O, Like H”

13 Trashique (Grimes x HANA): “Dark Come Soon”

14 Chvrches: “Call It Off”

15 Cyndi Lauper: “Bak in Your Head” [Bonus Track]

16 Bleached: “Second” [Bonus Track]

17 Vivek Shraya: “I Take All the Blame” [Bonus Track]

18 Tegan and Sara: “Miami Still” [Bonus Track]