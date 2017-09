Sesión de Control: Mi Capitán, Brighton 64, Mordem (ex-Jane Joyd), Chicharrón, Sierra, Birkins…

Tras meses (casi años) en un cajón, recuperamos esta sección dedicada a profundizar en las novedades más recientes del panorama alternativo y/o independiente de nuestro país, que a partir de ahora tendrá una periodicidad quincenal y una playlist de Spotify que se renovará mensualmente.

Mi Capitán

El multitudinario grupo erigido en torno a las canciones y la voz de Gonçal Planas –con músicos ilustres como Ricky Falkner, Julián Saldarriaga o Ricky Lavado– tiene a punto su segundo disco tras el exitoso ‘Drenad el Sena’. ‘Un tiro por la salud del imperio’, con la portada que ilustra este artículo, se publica el día 6 de octubre y, tras presentar el pasado mayo su primer adelanto –‘Sal corriendo’–, ahora han revelado un nuevo single llamado ‘En la avenida’. En su clip, los seis músicos de la banda que acompañan a Planas son sustituidos por mujeres –para “homenajear y dar visibilidad al talento musical femenino”–, músicos de grupos como Las Odio, Mourn o Aeromozas.

Sierra

Hugo Sierra, que militó en Margarita y luego en Prisma en Llamas (recientemente colaboraba en disco y directos de Lidia Damunt), lanzó un estupendo primer EP en 2014 que, aparentemente, no tendría continuidad. Pero ahora, con una superbanda consolidada (con Clara Collantes –La Ruleta China, El Palacio de Linares, El Día Después–, Arturo Hernández –Juventud Juché–, y Antonio Castro –Charades–), regresa con su álbum de debut bajo el brazo. ‘A ninguna parte’ se publica el 27 de octubre a través de Sonido Muchacho y, si contiene más canciones tan certeras como el adelanto ‘Me destrozaré’, no nos extrañaría que sea, como dice su nota de prensa, “uno de los grandes discos en castellano que escucharemos este año”.

SM-039 A Ninguna Parte by Sierra

Mordem

Probablemente muchos recordéis el proyecto Jane Joyd, que en 2011 ganó el célebre concurso Proyecto Demo y lanzó dos EPs de enorme calidad antes de decidir dar carpetazo al proyecto. Elba Hernández, felizmente, regresa ahora con un nuevo proyecto llamado Mordem que retoma aquel espíritu melancólico pero poderoso desde un nuevo enfoque más electrónico (produce David Unison –The Cabriolets, HATEM, Gata Cattana–). ‘Fragments To Dominate The Silence’, su debut, se publica el 29 de septiembre y su primer adelanto, ‘All of Me Is You’, sobrecoge.

Birkins

Ya quedamos gratamente sorprendidos con lo mucho que promete el nuevo disco de los canarios Birkins tras conocer su primer adelanto, ‘Chantal (O cómo dar de lado una canción)’, cuyo clip oficial estrenamos semanas atrás. Ahora confirman que el álbum, el primero en el que emplean la lengua castellana, se titula ‘Aquí hay dragones’ y se publica el 29 de septiembre (día en que no daremos abasto con tanta novedad estatal). La épica ‘Fundido a negro’ y sus espectaculares arreglos de cuerda, presentados hace unos días, confirman la buena pinta que tiene esta etapa del grupo.

The Black Suns

Los fans del indie-rock más clásicos, el que se nutre de U2 o The Killers, estarán encantados de conocer –si no lo hacen ya– a The Black Suns, una banda del barrio de El Clot, en Barcelona, que ha llegado a telonear a grupos internacionales como The Temper Trap. Este verano publicaban su debut, ‘Milk & Cookies’, un disco en el que muestran que sus canciones también están abiertas a elementos folk e, incluso, podrían ser comparadas puntualmente con The National (como en su nuevo single, ‘Copyright God’) y hasta el Nick Cave más ortodoxo. El día 29 de septiembre oficiarán la puesta de largo de su disco en Barcelona, en la sala Bikini.

El Brindador

A principios de la década El Brindador se presentaban como uno de los nuevos proyectos más estimulantes surgidos en Zaragoza. Tras publicar un par de EPs (que reseñamos en nuestra web) y un largo (que inexplicablemente no), semanas atrás el grupo comandado por Eric Cihigoyenetche autoeditaba ‘A Clearing In The Land’, su nueva referencia, en la que los ecos de Neil Young habituales se aliñan con preciosos arreglos que nos han hecho pensar en Grizzly Bear y en los Wild Beats más orgánicos. Grabado con Edu Baos de León Benavente y Cristian Barros de Bigott, nos ha dado una auténtica sacudida de alegría: pocos discos con esta calidad y riqueza lírica se publican en nuestro país. El 27 de septiembre actúan en el Teatro del Mercado de Zaragoza.

A clearing in the land (LP-2017) by El Brindador

Leone

Sin nada que ver con Tigres Leones ni con Oso Leone, este grupo madrileño está compuesto por músicos que han tocado con Corcobado y Paul Collins o provienen de otros proyectos como Motel 3. Con influencias tan variopintas como el surf, el western, el tango o el bolero, Leone recuperan ese espíritu cañí, canalla y castizo de los mejores Gabinete Caligari en ‘La vida no vale nada’, disco de debut publicado hace solo unos días. Su vídeo para ‘El presidiario’, sonando sobre una escena de ‘Colegas’ de Eloy de la Iglesia (1982), es mucho.

Chicharrón

Este combo de dreampop es uno de los muchos proyectos interesantes surgidos en Galicia en los últimos años. Tras haber lanzado el pasado año ‘Postal’, el segundo disco de su carrera y el primero en el que se abrazaban firmemente a su lengua autóctona, han comenzado a mostrar ya algunas canciones de su próximo disco. Tras la intensa ‘Contra acantilados’ de semanas atrás, ahora presentan ‘Na cea’, un tema delicado inspirado en un poema de la joven poeta Antía Otero, “una de las responsables de que la poesía gallega esté viviendo una nueva edad de oro”.

Brighton 64

Los autores de canciones históricas como ‘La casa de la bomba’ o ‘El mejor cocktail’ se reactivaron para su 30º aniversario en 2011 y, de manera sorprendente, desde entonces están viviendo una etapa enormemente prolífica. El pasado viernes publicaban ‘El tren de la bruja’, un álbum doble con 20 canciones que los hermanos Gil han escrito en colaboración con el novelista Carlos Zanón, que ha creado un relato exclusivo para la ocasión: “Un cuento agridulce que duele como un puñetazo”, dicen. Este viernes, 22 de septiembre, Brighton 64 presentan este disco en Barcelona, en las Fiestas de la Mercé.

León de Pelea

El asturiano Alberto Menéndez debutó en 2015 en el sello –tristemente desaparecido– Moonpalace Records con ‘Veranos eternos’, un disco de instrumentación minimalista y canciones cálidas y evocadoras. Ahora León de Pelea regresa con ‘Vientos y corrientes’, un EP publicado con Discos de Kirlian en el que enriquece su propuesta con un sonido más brillante y la instrumentación de los miembros de Maderita Xema Fuertes y Cayo Bellveser. Cuatro canciones inspiradas en la iconografía marinera que Alberto ha vivido de cerca en su familia.