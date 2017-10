Bomba Estéreo: “El reggaetón quedará en la historia por todos los cantantes que cantaron sobre machismo”

Tras el exitazo de ‘Amanecer’ y de singles como ‘Soy yo’ o ‘Fiesta’ con Will Smith, Bomba Estéreo han vuelto este año con un disco menos dedicado a los clubs, ‘Ayo’, y más enfocado en la naturaleza, aunque igualmente bailable. Lo presentaron el pasado mes de agosto en Madrid y Barcelona, donde dieron un concierto divertidísimo y lleno de perreo, sin olvidar por supuesto el mensaje social de algunos de sus temas. Al día siguiente de su visita a Razzmatazz, JENESAISPOP se sentó con Li Saumet y Simón Mejía en un hotel de Barcelona para hablar sobre este disco, sus colaboradores y también sobre el arte de samplear y por supuesto, el auge de la música latina en 2017, capitaneado por el éxito del año.

¿Cómo va la gira de ‘Ayo’ y cómo está recibiendo vuestro nuevo disco el público?

LI SAUMET: Muy buena… Hemos hecho gira por Estados Unidos y Europa y hasta ahora todos los shows han sido sold out y la gente se ha aprendido las canciones. Sobre todo acá en España las cantan todas casi de memoria. Nosotros estamos encantados. Creo que la música latina se ha abierto mucho y ha sido muy buena la recepción del disco en Estado Unidos, las críticas han sido muy buenas y todo está yendo muy bien.

¿Os preocupaba hacer un disco parecido a ‘Amanecer’, que es el disco que os abrió las puertas internacionalmente?

LS: A nosotros nos gusta cambiar. La idea de la banda es mezclar, evolucionar y no quedarnos en nuestra zona de confort y ‘Ayo’ no suena a ‘Amanecer’… Eso es bueno porque no sabes con qué vamos a salir y nosotros tampoco. Artísticamente eso es refrescante, si no nos aburriríamos.

Es un disco menos enfocado a la discoteca, más terrenal y de calle.

SIMÓN MEJÍA: Es más “minimal”, tiene menos elementos que el anterior, que al fin y al cabo fue la manera en que se hizo. Yo notaba inconscientemente buscar el cambio y el disco lo hicimos en un lugar muy terrenal, que los lugares también influyen. Lo interesante es que el disco es diferente.

Decís que ‘Ayo’ se originó en una ceremonia espiritual en Sierra Nevada de Santa Marta. ¿A qué os referís exactamente cuando decís que el disco se “originó” allí?

LS: Hicimos una ceremonia indígena para agradecer por todo lo que ha sucedido hasta ahora y para pedir permiso para hacer el disco nuevo. Fue una ceremonia de abrir caminos energéticos para hacer el disco. Luego de la ceremonia nos fuimos al estudio a hacer el disco. Ese mismo día. Y funcionó porque inmediatamente después de la ceremonia escribí las canciones.

‘Siembra’ es la primera que escribisteis, la que abre el disco y la que abre vuestro concierto. Además suena a canción de apertura y usáis su melodía en la última canción.

SM: Es la misma canción, que originalmente duraba 15 minutos. Nos pareció interesante la narrativa porque se volvió una cosa circular. Es el mensaje mas fuerte y lindo del disco, la primera canción dice que se siembra una semilla y la última que hay un árbol.

En el disco hay una flauta de millo en ‘Duele’, pero he leído también que una gaita, aunque atribuida a ‘Soy yo’, que es del disco anterior. ¿Hay gaitas en este disco? ¿Qué otros instrumentos habéis usado?

LM: Hay varias flautas de millo en ‘Ayo’. En el disco hemos vuelto a usar mucho elementos de cumbia y sobre todo estamos haciendo esos sonidos en directo, que son sonidos muy poderosos. Como es más terrenal, quisimos para este disco usar instrumentos reales. Tenemos sintetizadores también pero los instrumentos no están computados, están en la realidad.

Habéis colaborado con los israelíes Balkan Beat Box. ¿Qué otros instrumentos en el disco habéis usado, que no se sepan?

SM: En ‘Siembra’ tuvimos un invitado que tocó varios instrumentos que nunca habíamos usado, como una guitarra de doce cuerdas y unos instrumentos mas indígenas todavía que la gaita y la flauta, unas flautillas indígenas de Colombia, que suenan en la canción final y que ni siquiera como se llaman. En esa canción también hay un violín, armónicas… Por eso duró 15 minutos [ríe].

Como vosotros con Will Smith, Balkan Beat Box también tienen una conexión con un artista afroamericano, Jason Derulo, que sampleó un tema suyo.

El mismo productor que trabaja con nosotros trabaja con Jason Derulo, de ahí quizás la conexión. Mas allá de eso, con Beatbox nos conocemos hace rato, conceptualmente es una banda que hace lo mismo que nosotros y que a nosotros nos encanta, en vivo es súper “power” y tiene una vibra increíble. Además, esa esa música balcánica me parece que es muy parecida a una música folclórica nuestra llamada porro, una música muy similar a la cumbia pero con los mismos vientos, saxofones, clarinetes, bombardinos y redobles de la música balcánica. La canción que hemos hecho juntos es de mis favoritas del disco.

Si un artista como Derulo os pidiese samplearos, ¿accederíais?

SM: Sin problema… Me parece que el sample es un proceso muy interesante de la música, todas las bandas que me gustan samplean. Tú escuchas a Massive Attack y sus canciones son puro sampleados de cosas. Samplear es una buena manera para la música de renovarse y crecer a partir de cosas ya hechas.

Ha habido mucha controversia por el tema de los samples y los plagios después de la demanda de la familia de Marvin Gaye a Robin Thicke por el supuesto plagio de ‘Blurred Lines’.

SM: También hubo un escándalo de un cantante que le demandó Tom Petty.

Sam Smith.

SM: Sí, por una canción suya que tenía una melodía muy parecida [a una canción de Petty]. Pero es relativo. La música es una gran piscina y tú escuchas cosas y te inspiras en cosas. Estas demandas son demasiado radicales.

Ha llegado a un punto que pasan cosas como que los autores de ‘No Scrubs’ de TLC hayan tenido que añadirse a los créditos de ‘Shape of You’ de Ed Sheeran porque supuestamente ambas canciones se parecen demasiado.

LS: ¿Ah sí? [ambos ríen] A veces exageran… Hay unas canciones que sí y otras que no: hay casos, por ejemplo canciones de Shakira, que sí han tomado otras canciones realmente tal cual. Si tú hablas con la banda me parece chévere… pero hay tanta música y puedes hacer tantas músicas diferentes que ¿para qué hacer otras ya usadas? Pero muchas veces, y a nosotros nos ha pasado, te salen melodías parecidas inconscientemente porque las ha oído y no sabes que son melodías de alguien.

SM: Nos pasó con ‘Duele’. Las melodías de las cuerdas se parecen a una canción de Rush, un grupo de rock, y yo ni siquiera escucho a Rush. Estas cosas pasan. Para que una cosa sea totalmente nuevo debería ser fuera de este mundo.

LS: Y de hecho nuestra música es de samples. Desde que empezó Bomba Estéreo hemos usado simples de Joe Arroyo, de cumbia, de carnaval.. porque es la música en la que nos hemos inspirado y mezclamos esa música con otra música. Como ‘La noche’ de Juanes, que se hizo famosa por él, la de [canta:] “otra, otra noche, otra…” Esa canción es de Joe Arroyo. Y muchos coros del primer disco de Bomba Estéreo los hice de simples de música tradicional.

SM: O ese disco de Daft Punk, ‘Discovery’: todas las canciones están basadas en la música disco funk de los 70 , en música que ya existía y para la que sus mánagers compraron todo el catálogo.

Como colombianos y después del éxito de ‘Despacito’, ¿cómo veis que unas chicas inglesas como Little Mix saquen un reggaetón con CNCO titulado literalamente “reggeatón lento”? ¿Lo veis como una apropiación o como algo normal?

LS: Lo veo como un fenómeno musical que pasa cada tanto y que pasó en los 70 con la salsa, cuando Carlos Santana cantó con una cantidad de gente del mundo anglo tremenda… Es un proceso natural: la música brasileira, el reggae, la música africana, cuando se hizo el kuduro… La música se trata de mezclas. Es muy interesante ver cómo artistas de reggaetón ahorita no solo están colaborando entre ellos sino que están haciendo cosas con más gente y se están volviendo “cool”. A nosotros nos resulta más interesante ver bandas interesadas en nosotros que no tienen nada que ver con nosotros, como Arcade Fire. Ahí te das cuenta de que la música es mezcla.

SM:: Hay grupos que se cierran en sus estilos… A mí me parece más interesante gente como Arcade Fire que mete en su trabajo cosas de aquí y allá. Eso hace que la música evolucione.

Arcade Fire dio el paso a la música latina en su anterior disco cuando se fue a Haití… y de hecho el disco incluye un tema de reggaetón.

LS: El reggaetóon es un ritmo y a veces [cuando se habla de reggaetón] no es realmente reggaetón. Nosotros hacemos un ritmo que se llama champeta que es la misma base pero no es reggaetón…

SM: Es mas rápido y con guitarras.

LS: Y viene de El General, ¿te acuerdas? [Canta:] “porque llevo el general, mami, mami… tu eres mi mamita apretadita”… Esto fue antes del reggaetón. Para mí el reggaetón es un poco más estos “males” hablando de letras un poco…

¿Créeis que se simplifica mucho en los medios cuando se habla de ritmos latinos como el reggaetón?

SM: De pronto el reggaetón evolucionará y cambiará y ya no será reggaetón… y el reggaetón quedará en la historia por todos los cantantes que cantaron sobre machismo. Y por eso está evolucionando y se está haciendo más interesante.