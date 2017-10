Lali Puna / Two Windows

Existió un siglo XXI sin Spotify ni Youtube y Lali Puna nos retrotraen completamente a aquellos años. Los alemanes debutaban en el año 99 con su disco ‘Tridecoder’, pero se popularizaban en algunos territorios como España gracias al segundo, ‘Scary World Theory’. Eran los albores de la indietrónica, y antes de que The Postal Service se llevaran todo el mérito y los millones aunando el talento del líder de Death Cab for Cutie y DNTEL, disfrutamos de maravillas como ‘Bi-pet’ o ‘6-0-3’.

Tras un ‘Faking the Books’ algo más Stereolab (grande aún ‘Micronomic’), Lali Puna se tomaron un descanso de 6 años para volver en 2010 con ‘Our Inventions’, por lo que este ‘Two Windows’ que acaban de editar sí supone el lapso más largo de toda su carrera entre álbum y álbum. Y aun así, funciona como una cápsula del tiempo que recoge perfectamente lo que fue el sonido Lali Puna, y todo el mérito vuelve a ser suyo, pues aunque colabora su colega DNTEL, como también lo hacen Mary Lattimore, Mimicof y Radioactive Man, no es ninguno de los “featurings” precisamente lo mejor de este nuevo álbum.

En los últimos años la cantante Valerie Trebeljahr se ha centrado en su trabajo como periodista y también en su familia. Se ha separado de Markus Acher (The Notwist), que ha abandonado por tanto Lali Puna, pero permanecen como miembros históricos Christoph Brandner y Christian Heiß. Esa nueva condición de trío explica que el disco hable de la emancipación, también en un sentido político, pero incluyendo “la libertad personal, la presencia de las tecnologías que nos vigilan en nuestras vidas y la progresiva gentrificación de los centros urbanos”, como indica la nota de su carismático sello Morr Music, muy querido por haber editado también trabajos de Múm o Piano Magic.

Hay una intimidad y una calidez en la instrumentación clásica de Lali Puna que es perfecta para expresar esas -o casi cualquier otras- inquietudes de nuestros días, y así ‘Deep Dream’ o ‘Come Out Your House’ son idóneas para el recogimiento, estupendas en sus sutiles sintetizadores y percusiones, fluctuando entre lo robótico y lo orgánico, muy especialmente la segunda. La voz de Valerie no ha perdido ni un ápice de encanto y consigue que casi nadie se entere -junto a su igual de personal fondo musical- de que ‘The Bucket’ es una versión de Kings of Leon (!!). Recuerda la original y comprueba que la producción de Lali Puna es casi un estilo o un filtro que puede convertir casi cualquier cosa en una canción de Lali Puna.

Cuando un grupo saca dos discos en el plazo de 13 años, casi hay que celebrar que siga fiel a su estilo en lugar de adentrarse sin necesidad en vete a saber qué género de moda. Es verdad que hay algún punto hacia la mitad de ‘Two Windows’ en que las canciones no son tan llamativas como las mencionadas y se acercan peligrosamente al “sonido de fondo” (y no me refiero a la tonta pero hipnótica ‘Birds Flying High’), pero la estupenda ‘Wonderland’ sí logra, por suerte, equilibrar esa segunda mitad. Bienvenidos, por tanto, de vuelta, aunque no volvamos a tener noticias suyas hasta 2024.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Deep Dream’, ‘Wonderland’, ‘Come Out Your House’

Te gustará si: aún te acuerdas de Múm, The Postal Service y ellos mismos

Escúchalo: Spotify