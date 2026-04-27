Madonna y Sabrina Carpenter anuncian ‘Bring Your Love’

Madonna y Sabrina Carpenter han anunciado oficialmente el lanzamiento de su single conjunto, titulado ‘Bring Your Love’. Este estará disponible en la medianoche del jueves 30 de abril al viernes 1 de mayo. «Tenemos algo que decir», ha escrito la cantante en la publicación que también revela la portada del single.

Un día después de su fiesta en el histórico The Abbey de West Hollywood, en la que ha presentado algunos temas inéditos junto a Addison Rae, Madonna ha anunciado el que sería el primer single como tal de ‘Confessions II’. Recordamos que, pese a que ‘I Feel So Free’ será la pista 1 del disco, este se trataba de una bienvenida, más que de un single oficial.

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‘Bring Your Love’ ya fue presentada por ambas estrellas del pop durante el segundo show de Sabrina en Coachella. En esta, cantaron sobre ser feliz «al margen de los números» y sobre la presión de las redes sociales. Recordamos que ‘Confessions II’ estará disponible el próximo 3 de julio y que la actualidad más inmediata sobre el nuevo disco de Madonna se puede seguir a través de nuestro foro.