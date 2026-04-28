Si ‘Runway’ de Lady Gaga y Doechii aún no ha despegado en las listas, sus estrellas principales al menos quieren asegurarse de que no puedas dejar de ver su videoclip en YouTube: todo un desfile de looks imposibles que recuerda a la era imperial de Lady Gaga. De hecho, uno de los looks de Gaga incluye una peluca amarilla que recuerda a la del videoclip de ‘Telephone’ con Beyoncé.

El estreno del videoclip de ‘Runway’ coincide con la llegada a los cines de ‘El diablo viste de Prada 2’ este 30 de abril. Doechii y Gaga, acompañadas de un séquito de bailarines, protagonizan su propio desfile a medio camino entre el drag más camp y la alta costura, convirtiéndose en reinas versallescas de la pista, dominatrix, momias empedradas y mil cosas más.

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‘Runway’, por otro lado, no sería la única colaboración de Lady Gaga y Doechii en esta era: Doechii ha confirmado que las artistas han creado más música juntas, que podría formar parte de la banda sonora oficial de ‘El diablo viste de Prada 2’.

Al mismo tiempo, Lady Gaga ha ofrecido recientemente el último concierto de la gira de ‘Mayhem’ y ha confirmado el lanzamiento de una versión deluxe del disco, ‘Requiem’, que se lanzará próximamente e incluirá temas inéditos.

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En cuanto a Doechii, su álbum debut oficial debería estar al caer: así lo avanzaba en su single de enero con SZA, ‘girl get up‘.

